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В Польшу через Бурятию отправили 10 шкур медведей

В Польшу через Бурятию отправили 10 шкур медведей
Бизнес,  Фото:pixabay.com
А в Китай экспортировано 25 тонн рогов марала и дикого северного оленя

С начала года через Бурятию было экспортировано из России 825 партий животноводческой продукции и кормов весом 13 382 тонн.

Так, в Монголию отправлено 6 919 тонн кормов, 2 662 тонн молочной, 438 тонн рыбной, 3 305 тонн мясной продукции, 2 тонны продуктов быстрого приготовления, 10 тонн рыбьего жира, 21 тонна ветеринарных препаратов.

Кроме того, в Китай через Бурятию экспортировано 25 тонн рогов марала и дикого северного оленя. В Польшу отправлено 10 штук шкур медведей.

- При импорте осуществлён контроль ввоза 104 партий товаров (3 222 тонн): из Монголии в Бурятию поступило 5 т кормов, 7 т мясных консервов, из Китая – 2 892 т кормов, 11 т желатина, из Индии – 14 т ветеринарных препаратов, из Беларуси – 293 т молочной продукции, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Все грузы соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям.
Россельхознадзор
 
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