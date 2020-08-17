 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Августа

16 Августа

Популярное

Стадо овец из Бурятии не пропустили в Иркутск

Стадо овец из Бурятии не пропустили в Иркутск
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Животных перевозили без ветеринарного свидетельства

17 августа на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке госинспектор Россельхознадзора вместе с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта обнаружил стадо овец.

Из Мухоршибирского района Бурятии в Иркутск перевозили 75 овец без ветеринарного свидетельства.

- Перевозчиком допущено нарушение требований ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Водитель автомобиля привлечён к административной ответственности, наложен штраф. Животные возвращены отправителю.
Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии после ремонта на 13 млн в гимназии отваливается штукатурка
В Бурятии после ремонта на 13 млн в гимназии отваливается штукатурка
Бизнес, 17.08.2020
ОНФ просит прокуратуру Бурятии оценить действия своих сотрудников, проверявших качество ремонта гимназии
Бурятских овец обследовали на лихорадку
Бурятских овец обследовали на лихорадку
Бизнес, 17.08.2020
Биоматериал был направлен в Иркутск
В Бурятии уволенный сотрудник вернулся на работу через суд
В Бурятии уволенный сотрудник вернулся на работу через суд
Бизнес, 17.08.2020
Также он получил денежную компенсацию
Пострадавший из-за пандемии бизнес в Бурятии рассказал, как выжил
Пострадавший из-за пандемии бизнес в Бурятии рассказал, как выжил
Бизнес, 14.08.2020
Бизнесмены сохранили предприятия и штаты сотрудников благодаря господдержке
В Бурятии ловят нелегальных таксистов
В Бурятии ловят нелегальных таксистов
Бизнес, 14.08.2020
На дорогах проходят специальные рейды
В Улан-Удэ новый асфальт на Трубачеева легко оторвали руками
В Улан-Удэ новый асфальт на Трубачеева легко оторвали руками
Бизнес, 14.08.2020
Свежий ремонт на дороге на Трубачеева придётся переделывать  
Бурятское УФАС завершило спор о названии «Япоша»
Бурятское УФАС завершило спор о названии «Япоша»
Бизнес, 13.08.2020
Московский «Япоша» пожаловался на бурятского «Япошу роллов»  
Коров в Бурятии обследовали на опасные болезни
Коров в Бурятии обследовали на опасные болезни
Бизнес, 13.08.2020
Выявлено 36 положительных проб на лептоспироз и 56 проб на инфекционный ринотрахеит
СберЛогистика теперь доступна через Яндекс.Кассу
СберЛогистика теперь доступна через Яндекс.Кассу
Бизнес, 13.08.2020
Подключение к сервису доставки возможно через личный кабинет
В Бурятии из-за антиковидных нарушений закрыли фитнес-клуб
В Бурятии из-за антиковидных нарушений закрыли фитнес-клуб
Бизнес, 12.08.2020
Клуб-нарушитель находится в сотых кварталах
В партии лесоматериалов в Улан-Удэ обнаружили вредителя
В партии лесоматериалов в Улан-Удэ обнаружили вредителя
Бизнес, 12.08.2020
Владельцу пиломатериала выдано предписание
Рынок зелёного финансирования в России составит 3 трлн рублей
Рынок зелёного финансирования в России составит 3 трлн рублей
Бизнес, 11.08.2020
Сбербанк принял участие в круглом столе «Зелёное развитие в России: время действовать!»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^