Стадо овец из Бурятии не пропустили в Иркутск

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Животных перевозили без ветеринарного свидетельства



17 августа на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке госинспектор Россельхознадзора вместе с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта обнаружил стадо овец.



Из Мухоршибирского района Бурятии в Иркутск перевозили 75 овец без ветеринарного свидетельства.



- Перевозчиком допущено нарушение требований ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Водитель автомобиля привлечён к административной ответственности, наложен штраф. Животные возвращены отправителю.

