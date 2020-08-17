Животных перевозили без ветеринарного свидетельства
17 августа на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке госинспектор Россельхознадзора вместе с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта обнаружил стадо овец.
Из Мухоршибирского района Бурятии в Иркутск перевозили 75 овец без ветеринарного свидетельства.
- Перевозчиком допущено нарушение требований ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Водитель автомобиля привлечён к административной ответственности, наложен штраф. Животные возвращены отправителю.
Стадо овец из Бурятии не пропустили в Иркутск
Бизнес, Фото:
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