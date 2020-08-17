Бурятских овец обследовали на лихорадку

Биоматериал был направлен в Иркутск



В июле специалисты Россельхознадзора отобрали 140 проб сыворотки крови овец, принадлежащих фермерам Бурятии. Анализы взяли для исследований на блютанг (катаральную лихорадку овец).



Биоматериал направлен в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию.



В результате лабораторных исследований положительных проб не выявлено, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Справка:



Блютанг (катаральная лихорадка овец) – вирусная инфекция домашних и диких жвачных животных (преимущественно овец), характеризующаяся лихорадочным состоянием, воспалительно-некротическим поражением ротовой полости, особенно языка, пищеварительного тракта, эпителия венчика и основы кожи копыт, а также дегенеративными изменениями скелетных мышц.



Блютанг у овец проявляется в абортивной, острой и подострой форме. У других видов жвачных обычно протекает бессимптомно с незначительным повышением температуры, при этом они являются резервуаром инфекции.



Первый случай регистрации блютанга в России произошел в 2007 году, когда в нижегородское хозяйство был завезён инфицированный скот из Голландии.



В настоящее время болезнь зарегистрирована на всех континентах, наблюдается тенденция её распространения в более северные регионы. При возникновении блютанга на ранее благополучных территориях заболеваемость достигает 90%, летальность 70-90%.

