В Бурятии с работниками магазина не заключили трудовые договоры

В дело вмешалась прокуратура



Прокурорская проверка выявила, что в селе Кижинга индивидуальный предприниматель, владелец магазина нарушил трудовое законодательство. Он не оформил трудовые отношения с двумя работниками – водителем и продавцом магазина.



Работодателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены. Сейчас с работниками уже заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

