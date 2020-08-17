В дело вмешалась прокуратура
Прокурорская проверка выявила, что в селе Кижинга индивидуальный предприниматель, владелец магазина нарушил трудовое законодательство. Он не оформил трудовые отношения с двумя работниками – водителем и продавцом магазина.
Работодателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены. Сейчас с работниками уже заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии с работниками магазина не заключили трудовые договоры
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