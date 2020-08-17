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В Бурятии уволенный сотрудник вернулся на работу через суд

В Бурятии уволенный сотрудник вернулся на работу через суд
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Также он получил денежную компенсацию

Житель Бурятии был признан незаконно уволенным и благодаря решению Краснокаменского городского суда (Забайкальский край) вернулся на работу в акционерное общество в прежней должности.

- Судебный пристав вручил руководству общества требование об исполнении решения суда вместе с предупреждением об административной ответственности. По требованию судебного пристава работодатель издал приказ о восстановлении работника на работе, внёс изменения в трудовой книжке и обеспечил беспрепятственный доступ к работе в прежней должности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Также в пользу работника взыскана компенсация морального вреда за незаконное увольнение в 15 тысяч рублей.

Помимо этого, за несвоевременное исполнение решения суда акционерное общество выплатило исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Деньги уже перечислены в бюджет государства.



работа судебные приставы
 
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