В Бурятии уволенный сотрудник вернулся на работу через суд

Также он получил денежную компенсацию



Житель Бурятии был признан незаконно уволенным и благодаря решению Краснокаменского городского суда (Забайкальский край) вернулся на работу в акционерное общество в прежней должности.



- Судебный пристав вручил руководству общества требование об исполнении решения суда вместе с предупреждением об административной ответственности. По требованию судебного пристава работодатель издал приказ о восстановлении работника на работе, внёс изменения в трудовой книжке и обеспечил беспрепятственный доступ к работе в прежней должности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Также в пользу работника взыскана компенсация морального вреда за незаконное увольнение в 15 тысяч рублей.



Помимо этого, за несвоевременное исполнение решения суда акционерное общество выплатило исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Деньги уже перечислены в бюджет государства.







