Коров в Бурятии обследовали на опасные болезни

Выявлено 36 положительных проб на лептоспироз и 56 проб на инфекционный ринотрахеит
В июле специалисты ветеринарного надзора отправили в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследований 135 проб сыворотки крови крупного рогатого скота из Бурятии. Животные принадлежат ФГУП «Байкальское» и СПК «Твороговский» (Кабанский район).
Выявлено 36 положительных проб на лептоспироз и 56 проб на инфекционный ринотрахеит. Информация направлена в управление ветеринарии республики для принятия мер.
На бруцеллёз, лейкоз, парагрипп и гиподерматоз пробы показали отрицательный результат, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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