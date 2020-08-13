Коров в Бурятии обследовали на опасные болезни

Выявлено 36 положительных проб на лептоспироз и 56 проб на инфекционный ринотрахеит



В июле специалисты ветеринарного надзора отправили в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследований 135 проб сыворотки крови крупного рогатого скота из Бурятии. Животные принадлежат ФГУП «Байкальское» и СПК «Твороговский» (Кабанский район).



Выявлено 36 положительных проб на лептоспироз и 56 проб на инфекционный ринотрахеит. Информация направлена в управление ветеринарии республики для принятия мер.



На бруцеллёз, лейкоз, парагрипп и гиподерматоз пробы показали отрицательный результат, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

