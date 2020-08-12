Владельцу пиломатериала выдано предписание
В партии лесоматериалов объёмом 110 куб. м, принадлежащих ООО «Арбор» из Улан-Удэ, выявлены живые личинки малого чёрного елового усача. Об обнаружении вредителей, имеющих карантинный статус на территории Китая, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.
В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении, составлен протокол. Выдано предписание об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки.
В партии лесоматериалов в Улан-Удэ обнаружили вредителя
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