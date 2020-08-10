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25 вагонов с лесом простаивают больше месяца в Забайкалье

25 вагонов с лесом простаивают больше месяца в Забайкалье
Бизнес, 
Лес не пустили в Китай

2 июля на пропускной пункт «Забайкальск», который находится в Забайкальском крае на границе с Китаем, прибыло 25 вагонов леса. Груз везли из Иркутской области в КНР. Лес не прошёл проверку, и вагоны с тех пор так и стоят в пропускном пункте.

В управлении Россельхознадзора по Забайкальскому краю пояснили, что при проверке фитосанитарных сертификатов было выявлено отсутствие сведений об обеззараживании, а также заражение вредителями.

- Специалисты при досмотре данного груза отобрали пробы для исследования и подтверждения карантинного фитосанитарного состояния продукции. В результате исследований подтверждено наличие во взятых пробах личинок малого елового усача, большого елового усача и короеда шестизубчатого. Данные вредители являются карантинными для Китая и Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

Таможенный пост города Забайкальск в отношении отправителя возбудили административные дела по статье 16.3 КОАП РФ, предусматривающие для юридического лица штраф до 300 тысяч рублей. Заражённая партия леса подлежит обеззараживанию, уничтожению или переработке.


пиломатериал Россельхознадзор
 
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