В Бурятии детсад отремонтировали по решению суда

Прежде ремонт не выполнялся из-за отсутствия денег



Судебные приставы обязали муниципалитет и администрацию детского сада «Хараасгай» в селе Жаргаланта Селенгинского района Бурятии устранить грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. С таким требованием в суд обратились представители управления Роспотребнадзора после проверки исполнения ранее выданного предписания, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



В адрес дошкольного учреждения уже выносились предписания об устранении нарушений санитарного законодательства, однако данные предписания не выполнялись в связи с отсутствием денег.



В результате Гусиноозёрский городской суд вынес решение, обязывающее администрацию Селенгинского района профинансировать работы по ремонту детского сада «Хараасгай».



Администрация детского сада приступила к исполнению судебного решения после вручения приставом требования и предупреждения об административной и уголовной ответственности. Территорию детского сада оснастили наружным электрическим светом, пищеблок оборудовали системой отопления, в буфетной устранили течь, в спальных помещениях и туалетных комнатах освещение привели до уровня нормы. Также были приобретены дополнительные бытовые электропечи и недостающий минимум кухонной посуды.





