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В Бурятии детсад отремонтировали по решению суда

В Бурятии детсад отремонтировали по решению суда
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Прежде ремонт не выполнялся из-за отсутствия денег

Судебные приставы обязали муниципалитет и администрацию детского сада «Хараасгай» в селе Жаргаланта Селенгинского района Бурятии устранить грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. С таким требованием в суд обратились представители управления Роспотребнадзора после проверки исполнения ранее выданного предписания, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

В адрес дошкольного учреждения уже выносились предписания об устранении нарушений санитарного законодательства, однако данные предписания не выполнялись в связи с отсутствием денег.

В результате Гусиноозёрский городской суд вынес решение, обязывающее администрацию Селенгинского района профинансировать работы по ремонту детского сада «Хараасгай».

Администрация детского сада приступила к исполнению судебного решения после вручения приставом требования и предупреждения об административной и уголовной ответственности. Территорию детского сада оснастили наружным электрическим светом, пищеблок оборудовали системой отопления, в буфетной устранили течь, в спальных помещениях и туалетных комнатах освещение привели до уровня нормы. Также были приобретены дополнительные бытовые электропечи и недостающий минимум кухонной посуды.


детские сады судебные приставы
 
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