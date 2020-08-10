Прежде ремонт не выполнялся из-за отсутствия денег
Судебные приставы обязали муниципалитет и администрацию детского сада «Хараасгай» в селе Жаргаланта Селенгинского района Бурятии устранить грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. С таким требованием в суд обратились представители управления Роспотребнадзора после проверки исполнения ранее выданного предписания, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В адрес дошкольного учреждения уже выносились предписания об устранении нарушений санитарного законодательства, однако данные предписания не выполнялись в связи с отсутствием денег.
В результате Гусиноозёрский городской суд вынес решение, обязывающее администрацию Селенгинского района профинансировать работы по ремонту детского сада «Хараасгай».
Администрация детского сада приступила к исполнению судебного решения после вручения приставом требования и предупреждения об административной и уголовной ответственности. Территорию детского сада оснастили наружным электрическим светом, пищеблок оборудовали системой отопления, в буфетной устранили течь, в спальных помещениях и туалетных комнатах освещение привели до уровня нормы. Также были приобретены дополнительные бытовые электропечи и недостающий минимум кухонной посуды.
В Бурятии детсад отремонтировали по решению суда
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