Первый симулятор полётов появится в Чите

Читинский предприниматель Виталий Шляхта в 2019 году приобрёл два самолёта ТУ-154 для создания социальных бизнес-проектов. Один из них переоборудован в уникальный симулятор полётов. Он уже полностью изготовлен и скоро будет представлен широкой публике.- Войти в настоящий ТУ-154– настоящее чудо для детей и взрослых,- рассказал Виталий Шляхта,- Отмечу, что это для меня социальный проект, а не бизнес.Над созданием симулятора почти год трудился программист в сфере авиационных тренажеров Сергей Миронов.- Уникальность нашего симулятора не только в том, что он умчит вас в любую точку земного шара,- объяснил Сергей Миронов, - главная особенность - в «родных» приборах. В кабине нет никаких инородных кнопок. Вы можете контролировать скорость полета, высоту, положение самолета в пространстве. И ощущать себя настоящим пилотом.Симулятор полётов планируют запустить в День авиации - 16 августа, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Забайкальского края.В корпусе воздушного судна располагается несколько залов: один посвящён историческим датам российской авиации, второй полностью воспроизводит пассажирский салон самолета, третья и самая зрелищная часть экскурсии – кабина пилота.