Сайт обнаружила транспортная прокуратура
В ходе мониторинга Интернета Иркутская транспортная прокуратура выявила сайт, продающий сим-карты без паспортов и оформления каких-либо документов. В частности, на сайте изложено подробное описание продукции, способ использования и оплаты.
По закону, при заключении договора абонент предъявляет документ, удостоверяющий его личность, оператору связи. Оператор, в свою очередь обязан проверить достоверность сведений об абоненте. Также должны быть указаны место жительства, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность.
- Вышеприведенные положения действующего законодательства являются императивными и подлежат безусловному соблюдению всеми лицами без исключения, - пояснили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В связи с этим Иркутский транспортный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением. Суд принял решение удовлетворить требования прокурора в полном объёме.
Решение суда вступило в законную силу.
В Иркутске заблокировали сайт, продававший сим-карты без документов
Бизнес, Фото:
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