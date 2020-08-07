В Иркутске заблокировали сайт, продававший сим-карты без документов

Сайт обнаружила транспортная прокуратура



В ходе мониторинга Интернета Иркутская транспортная прокуратура выявила сайт, продающий сим-карты без паспортов и оформления каких-либо документов. В частности, на сайте изложено подробное описание продукции, способ использования и оплаты.



По закону, при заключении договора абонент предъявляет документ, удостоверяющий его личность, оператору связи. Оператор, в свою очередь обязан проверить достоверность сведений об абоненте. Также должны быть указаны место жительства, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность.



- Вышеприведенные положения действующего законодательства являются императивными и подлежат безусловному соблюдению всеми лицами без исключения, - пояснили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В связи с этим Иркутский транспортный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением. Суд принял решение удовлетворить требования прокурора в полном объёме.



Решение суда вступило в законную силу.







