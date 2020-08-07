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В Иркутске заблокировали сайт, продававший сим-карты без документов

В Иркутске заблокировали сайт, продававший сим-карты без документов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Сайт обнаружила транспортная прокуратура

В ходе мониторинга Интернета Иркутская транспортная прокуратура выявила сайт, продающий сим-карты без паспортов и оформления каких-либо документов. В частности, на сайте изложено подробное описание продукции, способ использования и оплаты.

По закону, при заключении договора абонент предъявляет документ, удостоверяющий его личность, оператору связи. Оператор, в свою очередь обязан проверить достоверность сведений об абоненте. Также должны быть указаны место жительства, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность.

- Вышеприведенные положения действующего законодательства являются императивными и подлежат безусловному соблюдению всеми лицами без исключения, - пояснили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В связи с этим Иркутский транспортный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением. Суд принял решение удовлетворить требования прокурора в полном объёме.

Решение суда вступило в законную силу.



сайт транспортная прокуратура
 
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