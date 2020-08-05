В Бурятии дорожникам выплатили зарплату благодаря прокуратуре

Накопился долг в 109 тысяч рублей



Прокуратура Закаменского района Бурятии проверила исполнение трудового законодательства в муниципальном автономном учреждении, которое занимается эксплуатацией автомобильных дорог района. Выяснилось, что за апрель работникам задолжали 109 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокурор района внёс представление директору предприятия. По результатам его рассмотрения задолженность по заработной плате погашена.



В отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Государственная инспекция труда выписала штраф в размере 10 тысяч рублей.

