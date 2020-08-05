Накопился долг в 109 тысяч рублей
Прокуратура Закаменского района Бурятии проверила исполнение трудового законодательства в муниципальном автономном учреждении, которое занимается эксплуатацией автомобильных дорог района. Выяснилось, что за апрель работникам задолжали 109 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокурор района внёс представление директору предприятия. По результатам его рассмотрения задолженность по заработной плате погашена.
В отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Государственная инспекция труда выписала штраф в размере 10 тысяч рублей.
В Бурятии дорожникам выплатили зарплату благодаря прокуратуре
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 05.08.2020
Накопился долг в 109 тысяч рублей
Бизнес, 05.08.2020
Надзорные ведомства выявили нарушения
Новый сервис работает как для перелётов внутри России, так и на международных направлениях
Это произошло благодаря освобождению от уплаты аренды за госимущество
В гриль-баре «Шашлыкофф» не соблюдали антиковидные требования
Компания, незаконно получившая землю на Байкале, проиграла суды
Владельцу грозит штраф
Сбербанк возобновил приём заявок по программе «Сельская ипотека»
Сервисы и их образовательная направленность принесли банку победу в одной из ведущих международных премий в сфере дизайна и креативности
Сейчас на балансе муниципальной управляющей компании 57 домов
Россельхознадзор озвучил итоги работы за июль
Фермер в Бурятии сразу же после получения бесплатного участка засеял его зерном
С 1 августа в Иркутской области стартовало народное голосование конкурса «Сделано в Приангарье»
Бизнес, 31.07.2020
Финансовая поддержка предоставляется для компенсации затрат, связанных с переездом, предоставлением жилья и повышением квалификации
Бизнес, 31.07.2020
Составлен протокол об административном правонарушении