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В Бурятии дорожникам выплатили зарплату благодаря прокуратуре

В Бурятии дорожникам выплатили зарплату благодаря прокуратуре
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Накопился долг в 109 тысяч рублей

Прокуратура Закаменского района Бурятии проверила исполнение трудового законодательства в муниципальном автономном учреждении, которое занимается эксплуатацией автомобильных дорог района. Выяснилось, что за апрель работникам задолжали 109 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокурор района внёс представление директору предприятия. По результатам его рассмотрения задолженность по заработной плате погашена.

В отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Государственная инспекция труда выписала штраф в размере 10 тысяч рублей.
долги по зарплате
 
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