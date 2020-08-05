В зоопарках в Улан-Удэ не соблюдали карантин для животных

Надзорные ведомства выявили нарушения



Государственный инспектором Россельхознадзора и сотрудники Восточно-Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры осмотрели зоопарки Улан-Удэ. Представители надзорных органов побывали в уголке живой природы Этнографического музея народов Забайкалья, а также в передвижных ООО «Зоопарк «Лигер», и зооцирке, расположенном рядом с торговым центром «Пионер».



- В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения законодательства в сфере ветеринарии: не соблюдаются условия карантина для поступивших животных, выявлено хранение ветеринарных препаратов с истекшим сроком годности, отсутствуют журналы уборки помещений и вольеров, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



По результатам осмотров должностные лица дали заключение, которое передано в Восточно-Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру для принятия мер.





