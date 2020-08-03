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В Бурятии сельхозучасток захламили опилками

В Бурятии сельхозучасток захламили опилками
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Владельцу грозит штраф

Госинспектор управления Россельхознадзора в ходе планового рейдового осмотра в местности «Березина» и «Мельничная Протока» в Заиграевском районе выявил нарушение.

Надел общей площадью 144 гектара принадлежит на праве собственности физическому лицу и предназначен для ведения крестьянско-фермерского хозяйства. В ходе осмотра на земле обнаружены отходы от производства: опилки, горбыль.

- Собственник не выполняет установленные законом требования: не проводит обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятиию

За подобное нарушение предусмотрена административная ответственность.

Подготовлено мотивированное представление для проведения внеплановой проверки в отношении владельца земельного участка.


Россельхознадзор
 
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