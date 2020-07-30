В Улан-Удэ лесопредприятия захламили площадки

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

За нарушения выписаны штрафы



Государственные инспекторы в Бурятии досмотрели партии лесоматериалов от ООО «Лидер», ООО «Вуд Профит», ООО «Арбор» для выдачи фитосанитарных сертификатов.



В ходе осмотров на базах выявлено нарушение. Погрузочно-разгрузочные площадки оказались захламлены порубочными остатками. Это может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.



В отношении должностных лиц организаций возбуждены административные дела. Выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, наложены штрафы, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





