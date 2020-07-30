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В Улан-Удэ лесопредприятия захламили площадки

В Улан-Удэ лесопредприятия захламили площадки
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
За нарушения выписаны штрафы

Государственные инспекторы в Бурятии досмотрели партии лесоматериалов от ООО «Лидер», ООО «Вуд Профит», ООО «Арбор» для выдачи фитосанитарных сертификатов.

В ходе осмотров на базах выявлено нарушение. Погрузочно-разгрузочные площадки оказались захламлены порубочными остатками. Это может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.

В отношении должностных лиц организаций возбуждены административные дела. Выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, наложены штрафы, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.


Россельхознадзор
 
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