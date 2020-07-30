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В Бурятии с энергокомпании взыскали долгов по зарплате на 1,4 миллиона

В Бурятии с энергокомпании взыскали долгов по зарплате на 1,4 миллиона
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Суммы задолженностей варьировались от 2 до 155 тысяч рублей

В Бурятии судебные приставы взыскали работникам компании, занимающейся продажей электрической энергии, задолженность по заработной плате в размере свыше 1,4 млн рублей.

После проверки подлинности предъявленных исполнительных документов, удостоверений комиссии по трудовым спорам, приставы возбудили исполнительные производства. Чтобы взыскать деньги, приставы внесли постановления об аресте банковских счетов, позволившие произвести списание денежных средств.

В настоящее время удовлетворены требования 28 взыскателей на общую сумму свыше 1,4 млн. рублей. Суммы задолженностей варьировались от 2 до 155 тысяч рублей.

- Согласно законодательству, судебные приставы в приоритетном порядке перечислили взысканную сумму на погашение задолженности по заработной плате. Вместе с тем компания имеет задолженности по иным исполнительным производствам другой очередности взыскания, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

В ведомстве также уточняют, что приставам поступили ещё десятки исполнительных документов о взыскании заработной платы с электроэнергетической компании.
судебные приставы долги по зарплате
 
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