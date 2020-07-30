В Бурятии работникам гостиницы задолжали почти 300 тысяч рублей по зарплате

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокуратура Тункинского района Бурятии, общество с ограниченной ответственностью, осуществляющим гостиничные услуги, нарушало трудовое законодательство.



Выявлено, что в организации перед 8 работниками образовалась задолженность по заработной плате за март 2020 года в размере 297 тысяч рублей.



Исполнительному директору организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого долг перед работниками погашен.



Кроме того, исполнительному директору объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, в отношении должностного лица возбуждено административное дело за невыплату в срок заработной платы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

