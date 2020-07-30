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В Бурятии работникам гостиницы задолжали почти 300 тысяч рублей по зарплате

В Бурятии работникам гостиницы задолжали почти 300 тысяч рублей по зарплате
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокуратура Тункинского района Бурятии, общество с ограниченной ответственностью, осуществляющим гостиничные услуги, нарушало трудовое законодательство.

Выявлено, что в организации перед 8 работниками образовалась задолженность по заработной плате за март 2020 года в размере 297 тысяч рублей.

Исполнительному директору организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого долг перед работниками погашен.

Кроме того, исполнительному директору объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, в отношении должностного лица возбуждено административное дело за невыплату в срок заработной платы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура заработная плата
 
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