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Суд обязал снести гостевой дом «Байкальская нерпа» в Листвянке

Суд обязал снести гостевой дом «Байкальская нерпа» в Листвянке
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Три гостиничных здания были возведены незаконно

Иркутский районный суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора о сносе гостевого дома «Байкальская нерпа» в Листвянке.

- Прокурорская проверка установила, что три гостиничных здания, входящих в рекреационный комплекс возведены незаконно, с нарушением требований природоохранного и градостроительного законодательства. Объекты построены в отсутствие положительных заключений государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, надлежащих разрешений на строительство, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Гостевой дом построен в границах национального парка «Прибайкальский». Так как выявленные нарушения являются неустранимыми, был наиболее строгий вид защиты права – иск о сносе объекта.

В настоящее время судебный акт в законную силу не вступил, идет срок на его апелляционное обжалование, уточнили в Байкальской природоохранной прокуратуре.


туризм природоохранная деятельность Байкал
 
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