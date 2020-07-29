Суд обязал снести гостевой дом «Байкальская нерпа» в Листвянке

Три гостиничных здания были возведены незаконно



Иркутский районный суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора о сносе гостевого дома «Байкальская нерпа» в Листвянке.



- Прокурорская проверка установила, что три гостиничных здания, входящих в рекреационный комплекс возведены незаконно, с нарушением требований природоохранного и градостроительного законодательства. Объекты построены в отсутствие положительных заключений государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, надлежащих разрешений на строительство, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.



Гостевой дом построен в границах национального парка «Прибайкальский». Так как выявленные нарушения являются неустранимыми, был наиболее строгий вид защиты права – иск о сносе объекта.



В настоящее время судебный акт в законную силу не вступил, идет срок на его апелляционное обжалование, уточнили в Байкальской природоохранной прокуратуре.





