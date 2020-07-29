Три гостиничных здания были возведены незаконно
Иркутский районный суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора о сносе гостевого дома «Байкальская нерпа» в Листвянке.
- Прокурорская проверка установила, что три гостиничных здания, входящих в рекреационный комплекс возведены незаконно, с нарушением требований природоохранного и градостроительного законодательства. Объекты построены в отсутствие положительных заключений государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, надлежащих разрешений на строительство, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Гостевой дом построен в границах национального парка «Прибайкальский». Так как выявленные нарушения являются неустранимыми, был наиболее строгий вид защиты права – иск о сносе объекта.
В настоящее время судебный акт в законную силу не вступил, идет срок на его апелляционное обжалование, уточнили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Суд обязал снести гостевой дом «Байкальская нерпа» в Листвянке
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Три гостиничных здания были возведены незаконно
Возбуждены административные дела
Груз вернули отправителям
Особое внимание было уделено вопросу о возможных вариантах приобретаемого жилья
Молочные продукты фермерского хозяйства семьи Федора и Елены Разуваевых пользуются огромным спросом
Руководитель детского сада «Кроша» должен освободить помещение в связи с неуплатой аренды
Фрукты и овощи исследовал Роспотребнадзор
На свадебные гуляния собирались более 60 гостей
За нарушение оштрафовали сотрудника администрации Иволгинского района
Фабрика по переработке нефрита ежемесячно выпускает продукции более чем на 20 миллионов рублей
Вредителей обнаружили в двух партиях
Бизнес, 27.07.2020
В Бурятии усиливают антиковидные меры
Бизнес, 27.07.2020
Первый микрозайм получила владелица кафе
Бизнес, 25.07.2020
Запчасти не были поставлены вовремя
Бизнес, 24.07.2020
Суровый север Бурятии – непролазная дремучая тайга, бурные горные реки… Именно в таких местах находятся залежи нефрита. О специфике таинственного минерала, текущей ситуации на предприятии и перспективных планах «Байкал-Daily» побеседовал с главным инженером «Забайкальского горнорудного предприятия» Петром Архинчеевым