Бурятия станет первой в ДФО, где откроется «Фабрика процессов»

Учебное мероприятие пройдёт в начале августа на Улан-Удэнском авиационном заводе



Бурятия станет первым регионом Дальневосточного федерального округа, в котором открывается «Фабрика процессов». Открытие состоится в начале августа на Улан-Удэнском авиационном заводе. На мероприятии планируется проведение круглого стола для руководителей предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и представителей органов государственной власти республики. Будут рассмотрены актуальные вопросы внедрения инструментов бережливого производства при реализации мероприятий национального проекта.



«Фабрика процессов» – это учебная производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства и убеждаются, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.



Интерактивный формат обучения на фабрике представляет собой моделирование процессов сборки изделия, что позволит участникам научиться:

- выявлять потери и потенциал повышения эффективности действующих процессов;

- формулировать и решать проблемы;

- балансировать процессы.



Перед группой участников ставится задача оптимизировать производственный поток с конкретными, измеримыми показателями эффективности под руководством тренеров. Практическая отработка инструментов бережливого производства на «фабрике процессов» сформирует навыки, которые работники предприятий смогут перенести на своё производство и активно их применять.



Реализация данного проекта стала возможной благодаря подписанному соглашению между министерством экономики Бурятии и Улан-Удэнским авиационным заводом. На выделенные средства приобретено оборудование, тренера прошли обучение и получили сертификаты в федеральном центре компетенций в сфере производительности труда.



Возможность пройти обучение основам бережливого производства на «фабрике процессов» появится у предприятий, входящих в состав участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщает пресс-служба минэкономики РБ.

