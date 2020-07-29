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Бурятия станет первой в ДФО, где откроется «Фабрика процессов»

Бурятия станет первой в ДФО, где откроется «Фабрика процессов»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Учебное мероприятие пройдёт в начале августа на Улан-Удэнском авиационном заводе

Бурятия станет первым регионом Дальневосточного федерального округа, в котором открывается «Фабрика процессов». Открытие состоится в начале августа на Улан-Удэнском авиационном заводе. На мероприятии планируется проведение круглого стола для руководителей предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и представителей органов государственной власти республики. Будут рассмотрены актуальные вопросы внедрения инструментов бережливого производства при реализации мероприятий национального проекта.

«Фабрика процессов» – это учебная производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства и убеждаются, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Интерактивный формат обучения на фабрике представляет собой моделирование процессов сборки изделия, что позволит участникам научиться:
- выявлять потери и потенциал повышения эффективности действующих процессов;
- формулировать и решать проблемы;
- балансировать процессы.

Перед группой участников ставится задача оптимизировать производственный поток с конкретными, измеримыми показателями эффективности под руководством тренеров. Практическая отработка инструментов бережливого производства на «фабрике процессов» сформирует навыки, которые работники предприятий смогут перенести на своё производство и активно их применять.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря подписанному соглашению между министерством экономики Бурятии и Улан-Удэнским авиационным заводом. На выделенные средства приобретено оборудование, тренера прошли обучение и получили сертификаты в федеральном центре компетенций в сфере производительности труда.

Возможность пройти обучение основам бережливого производства на «фабрике процессов» появится у предприятий, входящих в состав участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщает пресс-служба минэкономики РБ.
Бурятия производство обучение У-УАЗ
 
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