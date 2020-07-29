Из Бурятии в Иркутскую область везли 45 коров и 150 баранов без документов

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Груз вернули отправителям



В Слюдянке на стационарном посту полиции «Рубеж» госинспектор Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автомобилей выявил нарушение правил перевозки живого груза.



Из села Малый Куналей Бичурского района Бурятии в Ангарск перевозили 45 голов крупного рогатого скота и 150 голов мелкого рогатого скота из Хоринского района в Иркутск без ветеринарных сопроводительных документов.



- В данном случае допущено нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом Минсельхоза России № 589 от 27.12.2016, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Водители привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ, наложены штрафы. Груз возвращен отправителям.

