Фрукты и овощи исследовал Роспотребнадзор
За первое полугодие управление Роспотребнадзора исследовало в Бурятии 234 образца фруктов и овощей по показателям безопасности. Доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по содержанию нитратов, составила 3,2 %.
- На протяжении последних двух лет превышений гигиенических нормативов по содержанию контаминантов химической природы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, пестициды) не обнаружено. Удельная активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 не превышала гигиенические нормативы. Наличие генетически модифицированных организмов, возбудителей паразитарных заболеваний не выявлено, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Мероприятия по контролю и надзору за качеством и безопасностью плодоовощной продукции продолжаются.
В Бурятии нитратами напичканы 3% овощей и фруктов
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