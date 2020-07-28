В Бурятии нитратами напичканы 3% овощей и фруктов

Фрукты и овощи исследовал Роспотребнадзор



За первое полугодие управление Роспотребнадзора исследовало в Бурятии 234 образца фруктов и овощей по показателям безопасности. Доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по содержанию нитратов, составила 3,2 %.



- На протяжении последних двух лет превышений гигиенических нормативов по содержанию контаминантов химической природы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, пестициды) не обнаружено. Удельная активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 не превышала гигиенические нормативы. Наличие генетически модифицированных организмов, возбудителей паразитарных заболеваний не выявлено, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Мероприятия по контролю и надзору за качеством и безопасностью плодоовощной продукции продолжаются.

