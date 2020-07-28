Из Бурятии едва не отправили заражённую древесину в Китай

Вредителей обнаружили в двух партиях



Сотрудники Россельхознадзора в рамках сертификации осмотрели две партии леса на предприятии ООО «ЛесМашЭкспорт» в посёлке Новый Уоян в Бурятии.



При исследовании сосны объёмом 100 кубических метров, приготовленной для экспорта в Китай, обнаружен карантинный объект – большой чёрный еловый усач, живое имаго. Ещё одна особь – малый чёрный еловый усач– обнаружена в аналогичной партии этого же предприятия.



Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением закона. В отношении заместителя начальника участка ООО «ЛесМашЭкспорт» составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание, обязывающее экспортёра устранить выявленные нарушения.



- Наличие вредных организмов в партиях экспортной древесины подтверждено специалистами Бурятского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Данные вредители имеют карантинный статус на территории России, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

