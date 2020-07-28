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Из Бурятии едва не отправили заражённую древесину в Китай

Из Бурятии едва не отправили заражённую древесину в Китай
Бизнес,  Фото:38fsvps.ru
Вредителей обнаружили в двух партиях

Сотрудники Россельхознадзора в рамках сертификации осмотрели две партии леса на предприятии ООО «ЛесМашЭкспорт» в посёлке Новый Уоян в Бурятии.

При исследовании сосны объёмом 100 кубических метров, приготовленной для экспорта в Китай, обнаружен карантинный объект – большой чёрный еловый усач, живое имаго. Ещё одна особь – малый чёрный еловый усач– обнаружена в аналогичной партии этого же предприятия.

Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением закона. В отношении заместителя начальника участка ООО «ЛесМашЭкспорт» составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание, обязывающее экспортёра устранить выявленные нарушения.

- Наличие вредных организмов в партиях экспортной древесины подтверждено специалистами Бурятского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Данные вредители имеют карантинный статус на территории России, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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