В Бурятии поставщик «Управления трамвая» попал в чёрный список

Запчасти не были поставлены вовремя



Бурятское УФАС России рассмотрело обращение МУП «Управление трамвая» и включило индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.



- В прошлом году предприятие по итогам аукциона заключило с предпринимателем договор на поставку запчастей на сумму более пяти млн рублей. Однако договор был исполнен не в полном объёме и с нарушением сроков. Заказчик был вынужден обратиться в суд, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.



Суд подтвердил нарушение поставщиком существенных условий договора.



Закон о закупках предусматривает включение в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки, договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенными нарушениями договора.

