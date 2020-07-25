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В Бурятии поставщик «Управления трамвая» попал в чёрный список

В Бурятии поставщик «Управления трамвая» попал в чёрный список
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Запчасти не были поставлены вовремя

Бурятское УФАС России рассмотрело обращение МУП «Управление трамвая» и включило индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.

- В прошлом году предприятие по итогам аукциона заключило с предпринимателем договор на поставку запчастей на сумму более пяти млн рублей. Однако договор был исполнен не в полном объёме и с нарушением сроков. Заказчик был вынужден обратиться в суд, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.

Суд подтвердил нарушение поставщиком существенных условий договора.

Закон о закупках предусматривает включение в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки, договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенными нарушениями договора.
УФАС
 
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