Запчасти не были поставлены вовремя
Бурятское УФАС России рассмотрело обращение МУП «Управление трамвая» и включило индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.
- В прошлом году предприятие по итогам аукциона заключило с предпринимателем договор на поставку запчастей на сумму более пяти млн рублей. Однако договор был исполнен не в полном объёме и с нарушением сроков. Заказчик был вынужден обратиться в суд, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
Суд подтвердил нарушение поставщиком существенных условий договора.
Закон о закупках предусматривает включение в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки, договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенными нарушениями договора.
В Бурятии поставщик «Управления трамвая» попал в чёрный список
Бизнес, Фото:
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