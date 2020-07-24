«Россети» готовят Бурятию к осенне-зимнему сезону

Компания направила 3,9 млрд рублей на подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону электросетевых объектов Дальнего Востока



«Россети» снизили на 15% количество технологических нарушений в регионах Дальнего Востока за первое полугодие 2020 года. Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, в полном объёме реализуется программа подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону. Все работы будут завершены до 1 октября. Об этом доложил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский на совещании, которое провёл в Чите министр энергетики России Александр Новак.



Запланирован ремонт более 800 коммутационных аппаратов, шести силовых трансформаторов и 2,5 тыс. км линий электропередачи. Для минимизации рисков возникновения технологических нарушений будет расчищено от растительности свыше 17,7 тыс. гектаров трасс ЛЭП.



На сегодня выполнено уже 52% плана ремонтной программы. Аварийный запас укомплектован на 100%. В распоряжении энергетиков группы «Россети» находятся 160 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 61,2 МВт.



Работы проводятся, несмотря на ограничения, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией. Приняты исчерпывающие меры защиты здоровья персонала группы «Россети» и подрядных организаций: проводится регулярная дезинфекция помещений, сформирован запас средств индивидуальной защиты (более 1,2 млн шт.), организовано тестирование на COVID-19, которое прошли уже свыше 3,5 тыс. человек. Обеспечено надёжное электроснабжение 23 медицинских учреждений с аппаратами ИВЛ.



В этом году «Россети Сибирь» в Бурятии направят на ремонтную программу более 500 млн рублей. Ещё примерно столько же будет вложено в реконструкцию и строительство энергообъектов, что также положительно скажется на надёжности энергоснабжения социально значимых объектов. На данный момент все мероприятия реализуются в соответствии с графиком.



Основными направлениями ремонтной программы в Бурятии станут ремонт воздушных линий электропередачи (более 1400 км) и расчистка просек (более 420 гектаров) – от выполнения этих работ напрямую зависит надёжность электроснабжения жителей республики.



Среди приоритетных направлений инвестиционной программы – технологическое присоединение социально значимых объектов: детских садов, школ, объектов, строящихся в рамках проекта «Дальневосточный гектар». За первое полугодие уже завершены работы по подключению к электрическим сетям детского сада в селе Гурульба, школы в посёлке Нижние Тальцы. Всего в 2020 году по целевым программам строительства школ и детских садов по технологическому присоединению будет обеспечено подключение 16 объектов общей мощностью 4,7 МВт. Крупнейший проект, который уже реализовали в этом году специалисты «Бурятэнерго», – реконструкция подстанции напряжением 35/10 кВ в Орлике. Для повышения качества и надёжности электроснабжения потребителей на объекте установлен дизель-генератор мощностью 2 МВт. В ближайшее время он будет запущен в работу, и тогда жители Окинского района, которые раньше получали электроэнергию по графику, будут обеспечены стабильным электроснабжением.



Кроме этого, «Россети» реализуют ряд крупных инвестиционных проектов в регионах Дальнего Востока. С начала года завершены первый и второй этапы строительства ЛЭП 220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» в Приморском крае. Постановка под напряжение нового 200-километрового энерготранзита намечена на декабрь 2020 года. Также в текущем году будет обеспечено электроснабжение трёх компрессорных станций газопровода «Сила Сибири» в Республике Саха (Якутия) и Амурской области.



«Россети» работают на территории семи регионов ДФО. В зоне обслуживания находятся 127 подстанций классом напряжения 220-500 кВ, 392 подстанции 35-110 кВ и более 13,2 тыс. трансформаторных подстанций. Совокупно в управлении группы в ДФО находятся 89,3 тыс. км ЛЭП 6-500 кВ.



