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В Иркутск прилетели более 11 тысяч племенных цыплят

В Иркутск прилетели более 11 тысяч племенных цыплят
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Прибытие цыплят контролировало управление Россельхознадзора

В пункте пропуска в международном аэропорту Иркутска благополучно прошла выгрузка племенных суточных цыплят. Выгрузка прошла под контролем государственного инспектора отдела государственного пограничного ветеринарного контроля, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. 



Партия из 11 752 цыплят прибыла сегодня, 24 июля, в 5.50 часов утра. Груз прибыл из аэропорта Домодедово. Отправитель – ООО «Авиаген», инкубаторий, расположенный в деревне Каменка Тульской области. Цыплята отправятся на ООО «Саянский бройлер» в посёлке Мегет Ангарского района Иркутской области.

Сотрудник надзорного ведомства провёл досмотр и организовал содействие при выгрузке груза.
Россельхознадзор домашние животные птицы
 
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