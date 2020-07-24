Приставы предупредили его об административной ответственности
В Хоринском районе Бурятии судебные приставы обязали руководителя крестьянского-фермерского хозяйства оборудовать на территории пилорамы площадку для опилок.
С таким иском в суд обратился прокурор Хоринского района в интересах неопределенного круга лиц. Суд обязал руководителя крестьянского-фермерского хозяйства оборудовать на пилораме площадку для накопления отходов и хранения переработанной древесины в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пунктах приема и отгрузки древесины.
Приставы вручили предпринимателю требование об исполнении решения суда и предупредили об административной ответственности, после чего он приступил к исполнению требований.
- На сегодняшний день руководитель крестьянского-фермерского хозяйства требования суда выполнил в полном объёме. На территории пункта приема и отгрузки древесины оборудовано место для накопления и хранения отходов переработки древесины в соответствии с требованиями СанПин, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В Бурятии фермера заставили оборудовать площадку для опилок
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