В Бурятии фермера заставили оборудовать площадку для опилок

Приставы предупредили его об административной ответственности



В Хоринском районе Бурятии судебные приставы обязали руководителя крестьянского-фермерского хозяйства оборудовать на территории пилорамы площадку для опилок.



С таким иском в суд обратился прокурор Хоринского района в интересах неопределенного круга лиц. Суд обязал руководителя крестьянского-фермерского хозяйства оборудовать на пилораме площадку для накопления отходов и хранения переработанной древесины в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пунктах приема и отгрузки древесины.



Приставы вручили предпринимателю требование об исполнении решения суда и предупредили об административной ответственности, после чего он приступил к исполнению требований.



- На сегодняшний день руководитель крестьянского-фермерского хозяйства требования суда выполнил в полном объёме. На территории пункта приема и отгрузки древесины оборудовано место для накопления и хранения отходов переработки древесины в соответствии с требованиями СанПин, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

