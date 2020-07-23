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Иркутский «Экспериментарий» спасли от закрытия

Иркутский «Экспериментарий» спасли от закрытия
Бизнес,  Фото:pixabay.com
С музея не будут брать аренду за месяцы простоя

Иркутский научный центр СО РАН заключил дополнительное соглашение к договору об аренде с директором музея занимательной науки «Экспериментарий» Константином Кравченко. Об этом говорится в сообщении Иркутского научного центра. Соглашение поможет музею избежать закрытия.

- Иркутским научным центром СО РАН завершена работа по вопросу возобновления деятельности музея науки «Экспериментарий», результатом которой явилось соглашение о приостановке аренды и платежей на период вынужденного простоя музея, связанного с пандемией коронавируса, а также существенное уменьшение арендной платы и график рассрочки платежей до 2021 года, после возобновления работы. Иркутский научный центр СО РАН в интересах популяризации науки и пропаганды научных знаний пошёл на финансовые потери, одобренные министерством науки и высшего образования России в рамках действующего законодательства, - сообщил директор Иркутского научного центра СО РАН, доктор медицинских наук Константин Апарцин.

Апарцин выразил надежду, что инвестиции в популяризацию науки в скором будущем обернутся притоком молодёжи в исследовательскую деятельность.

В мае этого года представители «Экспериментария» заявили о том, что находятся на грани закрытия. «Иркутский научный центр СО РАН подал в суд и выиграл иск против нашего музея (ООО «Аксиум) на возмещение арендной платы, за март и апрель – месяцы, когда музей был закрыт из-за эпидемии коронавируса. Общий долг за три месяца по аренде перед ИНЦ СО РАН сейчас составляет 470 485 рублей, включая пени. Уже два месяца музей вынуждено не работает, доходов никаких нет. Против музея также готовят иски управляющая и энергоснабжающая компании, уже переданы коллекторам долги по кредитам», - сообщалось тогда.


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