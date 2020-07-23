В Бурятии работникам «Икибзяк» выплатили зарплату через суд

Работники обратились в прокуратуру



На приём к прокурору Муйского района Бурятии обратились 14 работников ресурсоснабжающей организации ООО «Икибзяк». В организации образовалась задолженность по выплате заработной платы за май 2020 года в сумме 801 тысяча рублей, сообщили в прокуратуре республики.



Генеральному директору общества было внесено представление об устранении нарушений закона. В суд направили 14 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы.



Мировой судья судебного участка Муйского района требования прокурора удовлетворил.



После прокурорского вмешательства задолженность по оплате труда погашена, сообщили в прокуратуре.





