Госдума одобрила проект, приравнивающий кальяны и вейпы к сигаретам
На последнем заседании весенней сессии 22 июля Госдума приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах и запрещающий их продажи несовершеннолетним, во втором чтении, сообщает РБК.
Так, законопроект приравнивает электронные сигареты, вейпы, айкосы (IQOS) и кальяны к сигаретам. Все запреты и административная ответственность, которые касались курения и продажи табака, теперь распространяются на всю никотиносодержащую продукцию. Её потребление и оборот будет урегулирован антитабачным законодательством «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
За курение электронных сигарет, вейпов и кальянов будут штрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей. Сейчас такой размер штрафа предусмотрен за курение сигарет в запрещенных местах (к примеру, в школах, больницах и учреждениях культуры). При этом за курение электронной сигареты на детской площадке придется заплатить 2000-3000 рублей.
В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечали популярность вейпов и кальянов у молодежи. По их мнению, несовершеннолетние, использующие электронные курительные изделия с содержащей никотин жидкостью, с большей вероятностью могут начать курить обычные сигареты.
Законопроект внесли в Госдуму в 2017 году. В первом чтении его приняли в декабре 2019 года.
Кальяны и электронные сигареты запретят использовать в общественных местах
Бизнес, Фото:
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