Помимо этого, ставки налога снижены в краевой столице
Семь муниципальных районов Забайкальского края приняли решение о снижении в 2020 году корректирующего коэффициента К2, применяемого для исчисления единого налога на вменённый доход. Таким образом, предприниматели смогут рассчитывать на налоговые льготы.
- В список районов вошли Агинский, Балейский, Забайкальский, Каларский, Красночикойский, Петровск-Забайкальский и Хилокский районы. Принимаемые меры помогут поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства в пострадавших от коронавируса отраслях экономики, – рассказал заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Кефер.
Кроме того, в Чите снижены ставки налога с 15% до 10%. Данные меры поддержки помогут предпринимателям сэкономить порядка 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В 7 районах Забайкалья предприниматели могут получить налоговые льготы
Бизнес, Фото:
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