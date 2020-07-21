Об этом заявили в мэрии Иркутска
В Иркутске финансово-хозяйственная деятельность МУП «Центральный рынок» и его руководства в 2019 году признаны неэффективными. Результаты проверки озвучили на заседании балансовой комиссии, которая прошла 17 июля под председательством вице-мэра Иркутска Дмитрия Ружникова.
Начальник управления финансового контроля администрации города Наталья Воробель сообщила, что выявлен ряд нарушений, на основании которых возможно предъявление иска к бывшему руководителю унитарного предприятия о возмещении убытков.
В частности, зафиксированы траты на общую сумму более 17 млн рублей, влекущие убыточную деятельность предприятия. Имели место расходы на уплату штрафов предприятия, представительских расходов и спонсорской помощи, привлечение сторонних организаций на выполнение работ при наличии возможности выполнить собственными силами и др.
Выявлены случаи нарушения порядка осуществления закупок, в том числе ограничение конкуренции и уклонение от согласования крупных сделок, порядка использования муниципального имущества. Фактически на предприятии не организован внутренний финансовый контроль.
– По результатам заседания комиссии действующему руководству МУП «Центральный рынок» рекомендовано в десятидневный срок разработать план по устранению предъявленный замечаний, – пояснил вице-мэр.
По информации администрации Иркутска
Деятельность Центрального рынка Иркутска и его руководства признали неэффективной
Бизнес, Фото:
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