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Деятельность Центрального рынка Иркутска и его руководства признали неэффективной

Деятельность Центрального рынка Иркутска и его руководства признали неэффективной
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом заявили в мэрии Иркутска

В Иркутске финансово-хозяйственная деятельность МУП «Центральный рынок» и его руководства в 2019 году признаны неэффективными. Результаты проверки озвучили на заседании балансовой комиссии, которая прошла 17 июля под председательством вице-мэра Иркутска Дмитрия Ружникова.

Начальник управления финансового контроля администрации города Наталья Воробель сообщила, что выявлен ряд нарушений, на основании которых возможно предъявление иска к бывшему руководителю унитарного предприятия о возмещении убытков.

В частности, зафиксированы траты на общую сумму более 17 млн рублей, влекущие убыточную деятельность предприятия. Имели место расходы на уплату штрафов предприятия, представительских расходов и спонсорской помощи, привлечение сторонних организаций на выполнение работ при наличии возможности выполнить собственными силами и др.

Выявлены случаи нарушения порядка осуществления закупок, в том числе ограничение конкуренции и уклонение от согласования крупных сделок, порядка использования муниципального имущества. Фактически на предприятии не организован внутренний финансовый контроль.

– По результатам заседания комиссии действующему руководству МУП «Центральный рынок» рекомендовано в десятидневный срок разработать план по устранению предъявленный замечаний, – пояснил вице-мэр.

По информации администрации Иркутска


рынок
 
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