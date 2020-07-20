В Улан-Удэ ледовая арена IceМетр возобновила тренировочный процесс

Одновременно на ледовом поле пока могут находиться не более восьми человек



16 июля Ледовая арена IceМетр в Улан-Удэ запустила долгожданный тренировочный процесс для фигуристов и хоккеистов.



Месяц назад (10 июня), в связи с пандемией короновируса руководство арены приняло решение о полной остановке работы холодильного оборудования и разморозки ледового поля.



- С 1 июля началась тщательная подготовка ледового поля к заливке льда: бетонная плита была полностью очищена и в течении нескольких дней постепенно охлаждалась. После заливки одного сантиметра чернового льда, была произведена покраска поля специальной краской для льда и нанесена разметка. Поверх разметки было залито еще 4,5 см льда. Всего на заливку поля ушло порядка 100 кубометров воды, 240 кг белой краски для льда, 400 метров хоккейной разметки, - сообщили представители Ледовой арены IceМетр.



Согласно указу главы Бурятии Алексея Цыденова, разрешены занятия физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта с загрузкой объекта в объёме не более 25% от единовременной пропускной способности объекта. В связи с этим на Ледовой арене IceМетр введены следующие правила:



• Одновременно на ледовом поле могут находиться не более восьми человек для отработки бесконтактных тренировочных упражнений: техника скольжения на коньках, отработка прыжков и вращений для фигурного катания, и отработка передач и контроль шайбы для хоккея;



• На объекте введён масочный режим, сотрудники арены измеряют температуру посетителям, а также обрабатывают руки антисептическим раствором;



• Во всех местах общего пользования нанесена сигнальная разметка социального дистанцирования, 1,5 метра; ⠀





⠀

