Одновременно на ледовом поле пока могут находиться не более восьми человек
16 июля Ледовая арена IceМетр в Улан-Удэ запустила долгожданный тренировочный процесс для фигуристов и хоккеистов.
Месяц назад (10 июня), в связи с пандемией короновируса руководство арены приняло решение о полной остановке работы холодильного оборудования и разморозки ледового поля.
- С 1 июля началась тщательная подготовка ледового поля к заливке льда: бетонная плита была полностью очищена и в течении нескольких дней постепенно охлаждалась. После заливки одного сантиметра чернового льда, была произведена покраска поля специальной краской для льда и нанесена разметка. Поверх разметки было залито еще 4,5 см льда. Всего на заливку поля ушло порядка 100 кубометров воды, 240 кг белой краски для льда, 400 метров хоккейной разметки, - сообщили представители Ледовой арены IceМетр.
Согласно указу главы Бурятии Алексея Цыденова, разрешены занятия физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта с загрузкой объекта в объёме не более 25% от единовременной пропускной способности объекта. В связи с этим на Ледовой арене IceМетр введены следующие правила:
• Одновременно на ледовом поле могут находиться не более восьми человек для отработки бесконтактных тренировочных упражнений: техника скольжения на коньках, отработка прыжков и вращений для фигурного катания, и отработка передач и контроль шайбы для хоккея;
• На объекте введён масочный режим, сотрудники арены измеряют температуру посетителям, а также обрабатывают руки антисептическим раствором;
• Во всех местах общего пользования нанесена сигнальная разметка социального дистанцирования, 1,5 метра; ⠀
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В Улан-Удэ ледовая арена IceМетр возобновила тренировочный процесс
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