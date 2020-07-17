В улан-удэнской колонии начали производить шлакоблоки

Новый цех дал дополнительные рабочие места для осуждённых



В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ открылся новый цех по производству шлакоблоков.



В исправительном учреждении установлено предоставленное заказчиком современное оборудование, позволяющее выполнять полный цикл работ от подготовки сырья до выхода готовой продукции.



Открытие нового цеха позволило создать дополнительные рабочие места для осуждённых. Это, в свою очередь, даёт им возможность погашать исковые обязательства или получить новую специальность, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.







