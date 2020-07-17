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В улан-удэнской колонии начали производить шлакоблоки

В улан-удэнской колонии начали производить шлакоблоки
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Новый цех дал дополнительные рабочие места для осуждённых

В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ открылся новый цех по производству шлакоблоков.

В исправительном учреждении установлено предоставленное заказчиком современное оборудование, позволяющее выполнять полный цикл работ от подготовки сырья до выхода готовой продукции.

Открытие нового цеха позволило создать дополнительные рабочие места для осуждённых. Это, в свою очередь, даёт им возможность погашать исковые обязательства или получить новую специальность, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



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