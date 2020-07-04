Герман Греф: «У меня сейчас самая интересная работа в жизни»

30 июня президент и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф дал развёрнутое интервью ТАСС. Беседа длилась 1 час 14 минут. За это время были затронуты различные сферы жизни – это вопросы о проектах, культуре «государства» «Сбербанк», борьбе финансового учреждения с возникающими сложностями, коронавирусе, а также о семье, школьных годах Грефа, об ограничении его детей в гаджетах. И даже об Илоне Маске. Остановимся на некоторых моментах.







В ходе беседы обсуждались события, произошедшие в этом году, в том числе изменения в правительстве страны. Герман Греф признался, что смена правительства стала для него «безусловно неожиданной», не уточнив, позитивной ли.

- У Путина наверняка есть определенный план, мне не кажется, что Владимир Владимирович собирается долго находиться у власти. Впрочем, говорю о личных ощущениях, которые ничем не подкреплены, - резюмировал он.







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- У меня хорошие, уважительные отношения с Михаилом Владимировичем. Но такими они были и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Эти люди очень разные. Не хотел бы сравнивать. По себе знаю, насколько тяжел труд в правительстве, и не готов ни в кого бросать камень <…> Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация, - поделился Греф своим мнением.Зашёл разговор и о национальной валюте. Глава Сбербанка полагает, что рубль укрепится в этом году – при условии, что коронавирус не подкинет «сюрпризов».- Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а её тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60–62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару. Пока тенденции таковы. Никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться. Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации. В 2014 году предприняли очень правильное действие, когда отпустили рубль и перешли к таргетированию инфляции, перестав таргетировать курс. Конечно, экономика сегодня значительно более флексибильная к таким шокам, с которым мы встретились. И она переживает коронавирус гораздо лучше, чем я, допустим, ожидал, - сказал он.Интервью далее плавно перешло к обсуждению главной на сегодня темы – коронавируса и его последствий. «Никто не ждал такого стресса», - выразил он мнение большинства россиян одной фразой.- Никогда не сталкивался с тем, чтобы вдруг происходил стопроцентный обрыв в 11 отраслях, пострадавших от коронавируса. В них практически иссяк финансовый поток. Это система общественного питания, часть торговли, туризм, авиация. <…> Дни и ночи шёл поиск решений по реструктуризации. Члены правительства буквально ночевали у нас, мы не вылезали из Белого дома, ища варианты выхода из этой ситуации. Кабмин работал без преувеличения по 20 часов в сутки. Требовались оперативные решения, - рассказал президент и председатель правления ПАО «Сбербанк».Естественно, экстренная ситуация сказалась на прибыли банка и его планах по прибыли. По словам Грефа, из-за того, что госбанк давал реструктуризацию всем, кто за ней обращался, «Сбербанк» недосчитается в этом году «не одной сотни миллиардов рублей».- По бизнес-плану этого года цифра (прибыли – прим. ред.) должна была вплотную приблизиться к триллиону рублей. Но, конечно, теперь мы этой цели не достигнем. Из-за ущерба, который уже понесли, формирования резервов за истекшие три месяца. Мы постарались сразу отреагировать на опасность, - объяснил Герман Греф.Высказался и он о споре арендаторов с арендодателями. Глава Сбербанка отметил, что они встали на сторону последних, и объяснил, почему такое решение было принято.- Что касается владельцев торговых центров и сетей, мы встали на сторону арендодателей по единственной причине. Даже в самой тяжёлой кризисной ситуации нельзя нарушать базовые принципы гражданского законодательства. Есть понятие двустороннего договора. Никто не может по своей воле его расторгнуть. Госдума же предложила дать право арендатору в одностороннем порядке выходить из сделки. Да еще без компенсации потерь. Грубейшее нарушение основ устойчивости хозяйственного оборота! На мой взгляд, во внесудебном порядке этого делать нельзя. Мы боролись за принцип. Законопроект мог спровоцировать грандиозный подрыв всех экономических отношений, - считает он.Герман Греф прокомментировал и события, связанные с ИT-компанией России «Яндекс». Президент и председатель правления «Сбербанка» отказался считать передел долей в совместном с IT-гигантом предприятии «разводом» и заявил, что компании «ничего не делили».- Надо объективно посмотреть на развитие совместных проектов. «Яндекс.Деньгам» уже семь лет. Компания выросла в капитализации во много раз и точно останется в системе «Сбера». У неё большой запас кэша на балансе. Там все в порядке. «Яндекс.Маркет» в период кризиса тоже мощно добавил в развитии. В целом там трудится неплохой менеджмент… Не сказал бы, будто мы что-то не поделили. У нас сохраняются хорошие отношения, - отметил Герман Греф.В ходе беседы вновь был поднят вопрос о коронавирусе, на этот раз – о защите сотрудников. Глава «Сбербанка» признал, что поначалу у банка были проблемы с обеспечением сотрудников средствами защиты.- Массовых вспышек у нас не было, но за весь период более 200 отделений приходилось временно закрывать. Если заболевал сотрудник, его коллег отправляли на карантин, проводили полную дезинфекцию в отделении. И формировали туда новую команду на это время, на две недели, - уточнил он.На вопрос журналиста, не тесно ли ему в банке, Герман Греф ответил отрицательно. Он отметил – у него сейчас «самая интересная работа в жизни».- Вечно буду благодарен президенту Путину, что отпустил из правительства. Вот это было тяжело! Все мои слезы про коронавирус — ничто по сравнению с работой министром, - прокомментировал глава «Сбербанка».Не обошли вниманием здесь и актуальный вопрос обнуления президентских сроков. Герман Греф сказал, что поддерживает эту инициативу, но имеет «свое восприятие этой коллизии».