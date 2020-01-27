Жители Бурятии помогут детям, покупая товары в «Титане»

Группа компаний «Титан» запустила благотворительную акцию «Добрые дела»
Компания «Титан» со дня основания помогает социальным, детским, образовательным учреждениям. Компания обратилась к покупателям с призывом вместе делать «Добрые дела».
Совместно с министерством социальной защиты населения Бурятии были определены получатели благотворительной помощи.
С 23 января по 17 февраля 5 рублей с продажи товаров со специальным ценником ГК «Титан» направит в детский дом-интернат «Журавушка» на Верхней Берёзовке для покупки оборудования.
- Вы приобретаете товар, который выделен логотипом акции и становитесь благотворителем! 5 рублей – это небольшая сумма, но она поможет сделать благое дело. Возможно, вы даже не заметите, что кому-то помогли, совершая привычную покупку в одном из супермаркетов «Титан». Многие из нас хотели бы внести свою лепту в добрые дела, оказать помощь, но не знают, как. Теперь обычный поход в магазин даёт такую возможность! – отмечают представители ГК «Титан».
Группа компаний «Титан» запустила благотворительную акцию «Добрые дела»
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