В Бурятии в продуктах нашли антибиотики и возбудители сальмонеллеза





В Бурятии в прошлом году специалисты управления Россельхознадзора отобрали и отправили на экспертизу 1040 проб пищевой продукции, также было проведено 4469 исследований.

В результате в 54 пробах было выявлено несоответствие продукции российским стандартам по нескольким показателям.Среди показателей превышение уровня аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, что может свидетельствовать о нарушении санитарных условий на производстве или нарушении технологии и условий хранения, реализации продукта; наличие в продукции возбудителей листериоза, сальмонеллеза, кишечной палочки; содержание антибиотиков; факты фальсификации молочной продукции в части подмены животных жиров растительными; несоответствие мясной продукции по гистологическому составу мяса, что свидетельствует о наличие сои, мяса курицы и пр.); содержание генетически модифицированных микроорганизмов.По всем фактам информация передана в адрес территориальных управлений Россельхознадзора по месту нахождения производителей для принятия мер в рамках полномочий и усиления лабораторного контроля.Производителям некачественной продукции должностными лицами выдано 6 предписаний о приостановлении и отзыве деклараций. По результатам выданных предписаний отозвано 2 декларации и приостановлено действие 3 деклараций на мясную и молочную продукцию, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадора по Бурятии и Иркутской области.