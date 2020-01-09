Запрет вступил в силу сегодня
Россельхознадзор с 9 января запрещает ввоз из Китая в РФ некоторых видов рыб - угря, тилапии, осетра, форели и некоторых видов креветок. Под запрет также подпали поставки смесей морепродуктов (морские коктейли) из этих видов гидробионтов, сообщает «Интерфакс».
Временные ограничения вводятся по результатам инспекции предприятий КНР, которая прошла с 14 по 27 декабря, сообщал Россельхознадзор. В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения, в том числе связанные с недостаточным контролем за безопасностью выпускаемой продукции, риском незаявленного применения лекарственных средств и гормональных препаратов при выращивании, отсутствием или недостаточной эффективностью работы системы прослеживаемости. Кроме того, во время инспекции на предприятиях обнаружена рыбопродукция 2013 года выпуска.
Кроме того, с 13 января запрещаются поставки всех видов рыбы и морепродуктов с предприятия Longhai Gelin Seafoods Co. (N 3500/02056), в замороженной тилапии которого обнаружены сульфаниламиды, сообщает «Интерфакс».
В России запретили ввоз некоторых видов рыб и креветок из Китая
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