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В России запретили ввоз некоторых видов рыб и креветок из Китая

В России запретили ввоз некоторых видов рыб и креветок из Китая
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Запрет вступил в силу сегодня

Россельхознадзор с 9 января запрещает ввоз из Китая в РФ некоторых видов рыб - угря, тилапии, осетра, форели и некоторых видов креветок. Под запрет также подпали поставки смесей морепродуктов (морские коктейли) из этих видов гидробионтов, сообщает «Интерфакс».

Временные ограничения вводятся по результатам инспекции предприятий КНР, которая прошла с 14 по 27 декабря, сообщал Россельхознадзор. В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения, в том числе связанные с недостаточным контролем за безопасностью выпускаемой продукции, риском незаявленного применения лекарственных средств и гормональных препаратов при выращивании, отсутствием или недостаточной эффективностью работы системы прослеживаемости. Кроме того, во время инспекции на предприятиях обнаружена рыбопродукция 2013 года выпуска.

Кроме того, с 13 января запрещаются поставки всех видов рыбы и морепродуктов с предприятия Longhai Gelin Seafoods Co. (N 3500/02056), в замороженной тилапии которого обнаружены сульфаниламиды, сообщает «Интерфакс».


Россельхознадзор
 
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