Бизнес не на ровном месте: Инструкция для тех, кто мечтает, но боится





















Пельмени. Трудно придумать идею для стартапа сложнее. Во-первых, это производство. Со всеми его «прелестями» — СанПиНом, контролем, проверками.Во-вторых, полуфабрикатами и так под завязку набиты морозильные камеры в каждом магазине — от маленькой торговой точки формата «у дома» до большого сетевого супермаркета. Но ребята рискнули — и выиграли. Они работают уже четвёртый год, и каждый их год лучше предыдущего.Вкусно как у бабушки и сделано из мяса — это и стало их уникальным торговым предложением. Тем, что сразу же выгодно отличило от конкурентов. Покупать такие полуфабрикаты начали даже ЗОЖники, молодые мамы и все, кто следит за здоровьем.Лепили пельмени и вареники ребята вдвоём, на своей маленькой кухне. За неделю выходило 8 килограммов полуфабрикатов. Сегодня, спустя три года, предприятие производит в 9 раз больше. А вместо двух видов полуфабрикатов в линейке продукции уже 32.Всё получилось благодаря быстрому старту: всего через три месяца «работы на дому» ребята поняли — если это бизнес, то всё должно быть по-взрослому.В среднем, сертификация одного вида продукции стоит 40 тысяч рублей. Когда ребята начинали, оплачивали всё сами. Но сегодня сертификацию новых продуктов в ассортименте предприятия оплачивает центр «Мой бизнес». Он берёт на себя 95% её стоимости. Неплохо, правда?Чтобы открыть производство, нужно найти подходящее помещение. Идеально, если вы сможете найти помещение бывшей столовой или любого другого объекта общепита. Они уже соответствуют СанПиНу по планировке и инженерным коммуникациям. Если нет, придётся создавать всё с нуля.Изучите документы:ГОСТ 30389-2013;Приказ Росстандарта № 1676-ст от 22.11.2013 г.;СанПиН 2.3.6.1079-01.Сэкономить на расходах можно с центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» — обратитесь за помощью, и вам помогут с написанием бизнес-плана, реализацией фирменного стиля, созданием технологического проекта производства и подбором необходимого оборудования.Кадры. Где искать персонал? Светлана и Дмитрий говорят, что это — самый больной вопрос. Найти грамотного технолога и добросовестных, чистоплотных лепщиков, ответственных курьеров и толкового администратора в Улан-Удэ сложно. Но можно.Ребята советуют — не принимайте на работу друзей и знакомых, а будущий персонал не ищите в центре занятости. Большинство из тех, кто стоит на учёте, не хочет работать.Как продать продукт? Для начала сделать привлекательную упаковку. Над своими этикетками ребята работали долго. Каждую из них предварительно отлепливали из пластилина — фактически, ручная работа. Оплатил изготовление макета снова «Мой бизнес», а сэкономленные на этом деньги Дмитрий и Светлана пустили на развитие своего бизнеса.Помогало продавать, в основном, «сарафанное радио». Сначала пельмени и вареники покупали близкие, друзья и знакомые. Потом — друзья друзей и знакомые знакомых. Сегодня в Улан-Удэ, пожалуй, нет никого, кто не слышал бы о «Пельменях03».Продукцию реализуют через собственную службу доставки. Есть брендированные морозильные витрины в двух магазинах города. А в планах — собственный фирменный магазин. И кредитование — в «Моём бизнесе», конечно.Здесь всего от 3,5 до 12% годовых, в банках — 18-24%. Максимальная сумма — 5 миллионов рублей. Получить такой займ можно, даже если вы зарегистрировали ИП только вчера.