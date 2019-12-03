Бизнес не на ровном месте: Инструкция для тех, кто мечтает, но боится

Как занять своё место
Пельмени. Трудно придумать идею для стартапа сложнее. Во-первых, это производство. Со всеми его «прелестями» — СанПиНом, контролем, проверками.
Во-вторых, полуфабрикатами и так под завязку набиты морозильные камеры в каждом магазине — от маленькой торговой точки формата «у дома» до большого сетевого супермаркета. Но ребята рискнули — и выиграли. Они работают уже четвёртый год, и каждый их год лучше предыдущего.
Светлана Забелина:
Как всё началось? Сыну исполнился год, и мы начали искать прикорм. Прошли с мужем по магазинам, почитали состав на красивых упаковках и поняли, что кормить ребёнка нечем.
Поэтому решили готовить дома сами. Налепили пельмешки и вареники. Получилось вкусно, сыну понравилось, нам — тоже. Однажды ехали в деревню к бабушке и подумали: «А почему бы не попробовать лепить на заказ?». Так и родились наши «Пельмени03».
Вкусно как у бабушки и сделано из мяса — это и стало их уникальным торговым предложением. Тем, что сразу же выгодно отличило от конкурентов. Покупать такие полуфабрикаты начали даже ЗОЖники, молодые мамы и все, кто следит за здоровьем.
Лепили пельмени и вареники ребята вдвоём, на своей маленькой кухне. За неделю выходило 8 килограммов полуфабрикатов. Сегодня, спустя три года, предприятие производит в 9 раз больше. А вместо двух видов полуфабрикатов в линейке продукции уже 32.
Всё получилось благодаря быстрому старту: всего через три месяца «работы на дому» ребята поняли — если это бизнес, то всё должно быть по-взрослому.
Дмитрий Забелин:
Дома тяжело, маленький ребёнок, возможно несоблюдение норм. Мы-то знаем, что мы чистоплотные, здоровые, всегда лепим чистыми руками и используем чистую посуду. Но покупателям откуда это знать и почему они должны верить на слово?
Производство есть производство. Здесь нас проверяют, мы проверяем. Всё по правилам. Кроме того, нам важно держать качество, потому что клиент всегда будет возвращаться. Поэтому мы поддерживаем марку и делаем только из натуральных продуктов. Ну и если сырьё изначально было хорошее, то испортить его невозможно.
Цех мы нашли быстро, а самым сложным оказалось собрать документы и пройти сертификацию. Это очень трудоёмкий процесс и требует финансовых больших затрат.
В среднем, сертификация одного вида продукции стоит 40 тысяч рублей. Когда ребята начинали, оплачивали всё сами. Но сегодня сертификацию новых продуктов в ассортименте предприятия оплачивает центр «Мой бизнес». Он берёт на себя 95% её стоимости. Неплохо, правда?
С чего начать
Чтобы открыть производство, нужно найти подходящее помещение. Идеально, если вы сможете найти помещение бывшей столовой или любого другого объекта общепита. Они уже соответствуют СанПиНу по планировке и инженерным коммуникациям. Если нет, придётся создавать всё с нуля.
Изучите документы:
ГОСТ 30389-2013;
Приказ Росстандарта № 1676-ст от 22.11.2013 г.;
СанПиН 2.3.6.1079-01.
Сэкономить на расходах можно с центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» — обратитесь за помощью, и вам помогут с написанием бизнес-плана, реализацией фирменного стиля, созданием технологического проекта производства и подбором необходимого оборудования.
Кто будет работать?
Кадры. Где искать персонал? Светлана и Дмитрий говорят, что это — самый больной вопрос. Найти грамотного технолога и добросовестных, чистоплотных лепщиков, ответственных курьеров и толкового администратора в Улан-Удэ сложно. Но можно.
Ребята советуют — не принимайте на работу друзей и знакомых, а будущий персонал не ищите в центре занятости. Большинство из тех, кто стоит на учёте, не хочет работать.
Дмитрий Забелин:
Искали на Авито, через ВКонтакте и так далее. Мой совет: ищите или через знакомых, или идите на другие производства, к конкурентам и переманивайте оттуда. Это работает.
Как выйти на рынок
Как продать продукт? Для начала сделать привлекательную упаковку. Над своими этикетками ребята работали долго. Каждую из них предварительно отлепливали из пластилина — фактически, ручная работа. Оплатил изготовление макета снова «Мой бизнес», а сэкономленные на этом деньги Дмитрий и Светлана пустили на развитие своего бизнеса.
Помогало продавать, в основном, «сарафанное радио». Сначала пельмени и вареники покупали близкие, друзья и знакомые. Потом — друзья друзей и знакомые знакомых. Сегодня в Улан-Удэ, пожалуй, нет никого, кто не слышал бы о «Пельменях03».
Продукцию реализуют через собственную службу доставки. Есть брендированные морозильные витрины в двух магазинах города. А в планах — собственный фирменный магазин. И кредитование — в «Моём бизнесе», конечно.
Здесь всего от 3,5 до 12% годовых, в банках — 18-24%. Максимальная сумма — 5 миллионов рублей. Получить такой займ можно, даже если вы зарегистрировали ИП только вчера.
Александра Санданова, менеджер клиентского зала центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес»:
Любой человек, который хочет попробовать себя предпринимателем, может бесплатно обратиться в центр «Мой бизнес» (https://msp03.ru/). У нас доступно более 140 услуг в режиме одного окна.
Поможем сгенерировать бизнес-идею, зарегистрировать ИП или ООО. Вместе выберем удобную систему налогообложения и подскажем, как уйти на налоговые каникулы. Обучим в «Школе предпринимательства» и дадим консультацию узких специалистов — юристов, маркетологов, бухгалтеров, налоговиков, финансистов. Разумеется, бесплатно.
Поможем разработать фирменный стиль, создадим видеоролик и поддержим при выходе на экспорт. Проще говоря, если в детстве и юности любой вопрос вы задавали маме или папе, то теперь адресуйте их в «Мой бизнес». Скорее всего, у нас есть ответы.
Если перевести в цифры, то за неполный 2019 год мы провели в центре почти 100 обучающих мероприятий для бизнеса — это семинары, тренинги, бизнес-игры, круглые столы. Проконсультировали около 1500 предпринимателей. И оказали более 1000 услуг по созданию бизнес-плана, получению сертификатов, консультации по финансовому планированию, бизнес-планированию, бухгалтерскому учёту, системе налогообложения.
Дмитрий Забелин:
Содержать свой цех — это, на самом деле, тяжело. Это ведь не магазин, где купил-продал. Здесь нужно постоянно следить за качеством, за персоналом, искать хорошее сырьё.
Когда начинали, я делал всё сам: и лепил, и принимал заказы, и развозил их по городу. Нам четвёртый год, я снял с себя все прежние обязанности, но, как руководитель, всё равно не могу оставить производство на длительное время без присмотра. Поэтому об отпуске мы со Светой даже не думаем.
Что даёт сил? Наверное, поддержка жены. «Мой бизнес» нас всегда поддерживает. Ну и вера в то, что это нужно людям, что мы востребованы.