Роскомнадзор отмечает положительную динамику развития сетей связи четвёртого поколения
Согласно данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, за 10 месяцев у операторов «большой четвёрки» увеличилось количество радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта LTE на 30%. На 1 ноября их количество составляет более 318 тысяч, сообщает Роскомнадзор.
Наибольшее количество радиоэлектронных средств, работающих в стандарте LTE, остаётся у ПАО «МегаФон» (106 038). У ПАО «МТС» - 73 759, ООО «Т2 Мобайл» - 74 434 и ПАО «ВымпелКом» - 64 032. При этом по темпам развития сети стандарта LTE лидируют ПАО «ВымпелКом» (+47%).
Наибольшее количество радиоэлектронных средств стандарта LTE размещено в Санкт-Петербурге (16 541 РЭС), Москве (38 046 РЭС), Московской области (28 362 РЭС) и Краснодарском крае (15 578 РЭС).
В целом доля РЭС стандарта LTE составила на 1 ноября 40% от их общего количества у операторов «большой четвёрки» (в начале года – 35%).
Операторы «большой четвёрки» наращивают число базовых станций LTE
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