Турбаза «Два бегемота» представляла опасность не только для природы, но и для людей
На острове Ольхон турбаза «Два бегемота» самовольно захватила земли экологической зоны Байкала. Иркутский облсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции, который постановил освободить незаконно занятый участок и возместить ущерб, причинённый окружающей среде.
Установлено, что больше 1 га земель Центральной экологической зоны озера Байкал захвачено самовольно. Без проведения экологической экспертизы возведено 27 строений на участке.
Туристический бизнес был организован с грубыми нарушениями закона и причинял вред природе. Сточные воды из выгребной ямы переливались на землю, неаккуратное хранение горюче-смазочных материалов привело к загрязнению почвы, на земле размещались отходы производства и потребления.
Согласно исследованиям отобранных проб, там зафиксировано превышение показателей фоновых концентраций по нефтепродуктам в 542 раза. Причинённый ущерб составил более 300 тысяч рублей.
Кроме того, турбаза представляла опасность не только для природы, но и для туристов. Скважина, обеспечивающая базу, использовалась с нарушением санитарно-эпидемиологическим норм. Качество воды не контролировалось, мероприятия, предупреждающие её загрязнение, не проводились.
Также выявлены многочисленные нарушения противопожарной безопасности: отсутствие пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, резервных огнетушителей, противопожарного водоснабжения и другие.
Решением суда собственник обязан снести строения базы, привести земельный участок в пригодное состояние и возместить причинённый ущерб.
Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Турбаза на Байкале самовольно захватила земли
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