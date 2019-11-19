Господдержка предпринимателей. Очередная иллюзия или новая реальность

– Нет, поменять подход. Мы уже его поменяли. Центр “Мой бизнес” – это новый организм в системе. Его сущность ежедневно вытачивают наши действия. В российской практике такое впервые – предприниматель может прийти, узнать о мерах поддержки, получить их в одном месте. Не нужно ходить, как раньше, за микрозаймами в одну организацию, за гарантийной поддержкой – в другую, за консультациями по налогам или бухгалтерии – ещё в 10 разных ведомств. Теперь он приходит сюда и получает всё здесь.





– Наши региональные тренеры. Они прошли очное обучение в Москве и получили аккредитацию разработчика тренингов – Корпорации МСП. Также мы привлекаем известных бизнесменов-практиков.





– Центр поддержки предпринимательства входит в структуру центра «Мой Бизнес». Действующий или будущий предприниматель, обращаясь за господдержкой в «Мой бизнес», сначала попадает в центр поддержки предпринимательства. Здесь мы – принимающая сторона. Поэтому стараемся создать такую атмосферу, чтобы предприниматели приходили к нам как к друзьям. При этом, чтобы слово «‎господдержка»‎ не ассоциировалось с чем-то нудным, сложным, бюрократическим. У людей очень много скепсиса по этому поводу. Работаем над тем, чтобы разрушить эти стереотипы.Наша работа, по сути, создаёт этот центр, потому что мы открылись пятыми в стране. У нас нет образцов, нет советчиков. И мы, придерживаясь концепции, всё же сами решаем, каким этот центр будет. И, поверьте, он не похож ни на один госорган. У нас во главе цель – помочь предпринимателю. Найти способ решить его проблему.– Что поделать, у нас предприниматели либо никогда и не знали о мерах поддержки, либо, обращаясь раньше, сталкивались со сложностями в получении. Но государству экономически выгодно развитие предпринимательства. Это налоги в бюджет, это рабочие места, новые продукты и услуги для населения.– У нас больше ста услуг. Это финансовая и нефинансовая поддержка. Например, есть займы на льготных условиях. Совсем недавно утверждена новая линейка. Максимальная сумма составляет 5 млн. руб., а процентная ставка – от 3,5% до 12%. Получить такой займ может даже тот предприниматель, который только вчера зарегистрировал своё ИП. Такого никогда не было.Есть ещё группы, для которых разработали специальные меры поддержки – например, для женщин-предпринимателей и для бизнесменов в моногородах. Их ставки на займы по некоторым программам в 2 раза меньше, чем у остальных.Очень удобно, что предприниматель также может получить отсрочку платежа до 6 месяцев.Часто, чтобы получить кредит в коммерческом банке, предпринимателю нужен бизнес-план и залог, тут мы помогаем и с первым – составляем его, и со вторым – предоставляем поручительство.Мы создали идеальные условия.– На некоторые услуги и правда очень много заявок. Например, на образовательные мероприятия. Мы организуем семинары, мастер-классы, конференции с федеральными спикерами, все они практики. Например, недавно у нас был Андрей Шарков. Известный предприниматель, один из его проектов известная компания «SHOKOBOX»‎. Ещё Андрей с 2008 года ведёт подкаст «Берись и делай» – делится опытом, приглашает гостей и вдохновляет на предпринимательство. Был у нас Дмитрий Кот, топовый российский копирайтер, автор книги-бестселлера «Как не съесть собаку». Его курсы стоят в среднем 20000 рублей, а у нас в центре каждый мог прийти и поучиться у него бесплатно. В этом году, мы настояли, чтобы Улан-Удэ включили в число городов для проведения крупнейшего федерального бизнес-форума «Мой Бизнес». Он состоится у нас 19 ноября в ФСК. Будет 10 федеральных спикеров, регистрация уже открыта.– Проводим консультации с узкими специалистами – юристами, маркетологами, бухгалтерами, налоговиками, финансистами. Любой вопрос из мира бизнеса предприниматель может закрыть у нас. Нужно только оставить заявки на портале msp03.ru или прямо в центре.Помогаем владельцам гостиниц, гостевых домов и хостелов бесплатно получить свидетельство о присвоенной категории – количество «звёзд». Сейчас наличие такого свидетельства – обязательное требование федерального законодательства.Ещё одно направление – содействуем в популяризации товаров, работ, услуг. Если проще, то по запросу мы бесплатно создадим видеоролик, разработаем фирменный стиль.– Учитываем, конечно. И акт подписывает сам владелец бизнеса. Только после этого мы оплачиваем федеральными средствами работу исполнителя.Идём дальше. Мы помогаем предпринимателям провести различные аудиты. Финансовые, экологические, экономические.Ну и в некотором смысле высшая мера поддержки – Центр экспорта. Мы оплачиваем участие в ярмарках, выставках, бизнес-миссиях, это когда предприниматель едет в другую страну непосредственно для поиска партнёров.Мы уже помогли компаниям «Амта» и «Дебют» – выйти на рынки в Корею, сейчас идут переговоры. Кондитерский цех «Берёзка» до конца года планирует осуществить свою первую поставку продукции в Монголию.– Нет, ещё есть экспорт услуг. Несколько наших туроператоров ездили на бизнес-миссии, заключили контракты и уже принимают гостей из заграницы у нас в Бурятии.Чтобы понять, есть ли в других странах спрос на услуги предпринимателя, надо обратиться в центр и воспользоваться услугой «Поиск потенциального партнёра за рубежом» или заказать «маркетинговое исследование иностранного рынка».Вы даже не представляете, какие возможности открываются. Например, недавно мы выявили потребность на обучение бьюти-услугам в странах Азии. Они хотят, чтобы приехали наши девушки-мастера и научили их разным премудростям в сфере красоты.– У нас стоит задача – сделать услуги доступными для всех районов. Скажем так, это сложно. Мы недавно поменяли формат наших встреч с районными предпринимателями. Теперь мы не собираем их в клубе или администрации, не поднимаемся на сцену и не зачитываем список услуг, а приезжаем на места – в коровники, в цеха, в частные детские сады. Разговариваем с предпринимателями, слушаем их и предлагаем помощь. Например, у одного предпринимателя из Северобайкальска есть потребность обучить персонал основам сервиса. Мы предложили провести такой тренинг, он, честно, обомлел. Спросил: «А что, так можно?». Вся наша работа направлена на то, чтобы было можно. Сейчас решаем эту задачу.Так и планируем работать с районами – адресно.