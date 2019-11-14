Предпринимателей Бурятии научат развивать свой бренд
Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов (известный также как Пашу) выступит на форуме «Мой бизнес», который пройдёт в Улан-Удэ, в ФСК 19 ноября.
Во время выступления Павел Курьянов расскажет о развитии бренда. Помимо музыкального бизнеса, компания Black Star запустила франшизу бургерных, развивает сеть барбершопов, линию одежды, киностудию, агентство маркетинговых коммуникаций и софт для музыкального бизнеса.
Также среди спикеров форума – эксперт в области продвижения в Instagram Инди Гогохия, директор по маркетингу GetResponse в России Юлия Ракова, основательница сети языковых школ Leo School Юлиана Кузнецова, эксперт по автоматизации Иван Аверьянов и др.
Организаторы приглашают всех жителей республики, которым интересна тема предпринимательства. Бесплатно посетить форум «Мой бизнес» смогут 1 500 человек.
Мероприятие впервые пройдёт в столице Бурятии и продолжит серию всероссийских форумов «Мой бизнес». Подобные мероприятия уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске, Челябинске, Нижнем Новгороде. Суммарно их посетили около 30 тысяч человек.
До конца 2019 года форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 городах России и, по ожиданиям организаторов, соберут более 60 тысяч человек.
Зарегистрироваться на форум можно на сайте «Мой бизнес».
Гендиректор лейбла Black Star выступит на бизнес-форуме в Улан-Удэ
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