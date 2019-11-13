Коллективы бурятских компаний «подобрели»

Рабочие коллективы и компании в Бурятии за пять лет стали «добрее» в несколько раз



Сегодня, 13 ноября, отмечается всемирный день доброты. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru решили выяснить, как часто компании Бурятии предлагают кандидатам дополнительные «бонусы» в виде хорошего, доброго и дружного коллектива.



С 2014 года количество предложений о работе с упоминанием доброго, дружного, душевного и/или хорошего коллектива в текстах вакансий в Бурятии в 2019 году выросло в 2,7 раза.



- Интересно, что количество подобных предложений растёт с каждым годом. Это говорит о том, что компании видят, что этот фактор, коллектив, сегодня очень важен для многих соискателей, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter ФО Елана Таращук.



Интересно, что хорошим коллективом чаще могут похвастать компании из отраслей розничной торговли (19% от всех вакансий, открытых в Бурятии с января по ноябрь 2019 года, в тексте которых встречается упоминание о добром, дружном, душевном и/или хорошем коллективе), непищевых товаров народного потребления (10%), финансового сектора (7%), автомобильного бизнеса и строительства и недвижимости (по 4%). Пятёрку лидеров с «командой мечты» замыкают работодатели, специализирующиеся на электронике и приборостроении, а также СМИ, маркетинг и реклама (по 3%).



Большая часть подобных предложений о работе ориентирована на специалистов в области продаж (40%), начинающих специалистов и студентов (12%), представителей административного персонала и маркетинга (по 9%), работников профобласти медицины, и бухгалтерии (по 8%), банковских специалистов (6%).



Ещё один любопытный факт – уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях, в которых есть упоминания о хорошем коллективе, ниже среднерыночного в Бурятии.



