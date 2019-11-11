В Бурятии энергетики незаконно отключали свет

Прокуратура выявила более сотни нарушений



В 2018-2019 годах прокуратура Бурятии выявила 117 нарушений закона в сфере энергетики.



Электроснабжение республики обеспечивают 7 949 подстанций, 33,4 тысяч км электрических сетей, 19 территориальных сетевых организаций.



- Субъектами электроэнергетики не обеспечивается в полной мере безопасность объектов электросетевого хозяйства, их ремонт и замена. В результате вмешательства прокуроров Октябрьского и Советского районов Улан-Удэ, Баунтовского, Джидинского, Заиграевского, Кабанского, Курумканского, Кяхтинского, Муйского районов, Гусиноозёрского и Северобайкальского межрайонных прокуроров органами местного самоуправления и сетевыми организациями приняты меры к приведению энергоустановок в надлежащее состояние, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



После прокурорского вмешательства произведена замена 8 км электрических сетей, отремонтировано и обновлено 18 объектов электросетевого оборудования.



Также допускаются нарушения прав потребителей при начислении и взимании платы за поставленные ресурсы.



- По исковому заявлению прокурора Прибайкальского района акционерным обществом «Читаэнергосбыт» произведён перерасчёт платы за электроэнергию на общедомовые нужды потребителям 10 многоквартирных домов села Турунтаево на сумму свыше 2 миллионов рублей, - уточняют в прокуратуре.



Кроме того, энергетики незаконно отключали электроэнергию у потребителей.



В результате рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 27 должностных лиц, к административной – 7. По материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела. В 15 случаях прокурорами направлены исковые заявления в суды. Мерами прокурорского реагирования защищены права 237 граждан.



