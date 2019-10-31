Предпринимателям направлены предостережения
В конце октября инспектор Россельхознадзра провёл плановые проверки в магазинах посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. Надзорные мероприятия проводились в торговых точка «Продуктофф» и «Ольга».
В них обнаружили свежие овощи и фрукты, о доставке которой владельцы не известили управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
- Согласно требованиям законодательства, во избежание заноса и распространения на территории региона опасных карантинных объектов организации, индивидуальные предприниматели, граждане обязаны незамедлительно уведомлять территориальный орган Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции растительного происхождения. При этом запрещается приём любой подкарантинной продукции из зон распространения карантинных объектов без сертификатов, - уточнили в пресс-службе управления.
В случае ввоза заражённой продукции без карантинного сертификата, она подлежит обеззараживанию, возврату или уничтожению.
- Так как ранее ИП Цамакаева и ООО «Ольга» не привлекались к административной ответственности за аналогичные нарушений, им направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере обеспечения карантина растений, - заключили в управлении.
Магазины на севере Бурятии не сообщили о свежей партии фруктов
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