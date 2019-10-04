В Бурятии в магазине обнаружили курятину без документов

Позже документы на неё были предоставлены



В посёлке Таксимо Муйского района госинспектор управления Россельхознадзора выявил мясо курицы без положенных на него документов.



- В одной из торговых точек в морозильных камерах с целью реализации хранилась продукция животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов – замороженные задние куриные четвертины на кости общим весом 8,8 кг производства Аргентины. Отсутствие документов не позволяет установить качество и безопасность продукции, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Возбуждено дело об административном правонарушении.



Продукция помещена на хранение, позже документы на неё предоставлены, и она возвращена в оборот.



