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В Бурятии в магазине обнаружили курятину без документов

В Бурятии в магазине обнаружили курятину без документов
Бизнес, 
Позже документы на неё были предоставлены

В посёлке Таксимо Муйского района госинспектор управления Россельхознадзора выявил мясо курицы без положенных на него документов.

- В одной из торговых точек в морозильных камерах с целью реализации хранилась продукция животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов – замороженные задние куриные четвертины на кости общим весом 8,8 кг производства Аргентины. Отсутствие документов не позволяет установить качество и безопасность продукции, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Продукция помещена на хранение, позже документы на неё предоставлены, и она возвращена в оборот.

Россельхознадзор
 
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