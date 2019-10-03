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Улан-удэнец оптом купил 324 кг омуля для продажи

Улан-удэнец оптом купил 324 кг омуля для продажи
Бизнес,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Прокуратура проверила три торговые точки в городе

Природоохранная прокуратура совместно с республиканским управлением ветеринарии проверила торговые точки Улан-Удэ. В ходе проверки установлены факты незаконного приобретения омуля, его хранения и продажи.

В частности, выявлен случай оптового приобретения собственником торгового павильона с целью последующей продажи населению нерестового омуля общим весом 324 килограммов.

- В соответствии с заключением ихтиологической экспертизы обнаруженная в магазине рыба относится к пелагической и придонно-глубоководной морфо-экологической группе 4 стадии зрелости (нерестовая), идущей на нерест в Селенгу в 2019 году, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.


Всего по результатам выезда в ТК «Фортуна», рынок «Стимул», на базу «Молпромсервис» изъято 347 кг нерестового омуля, после чего рыба передана в специализированную организацию на хранение.

Материалы проверки направлены в полицию для возбуждения уголовных дел.

омуль
 
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