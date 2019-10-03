Улан-удэнец оптом купил 324 кг омуля для продажи

Прокуратура проверила три торговые точки в городе
Природоохранная прокуратура совместно с республиканским управлением ветеринарии проверила торговые точки Улан-Удэ. В ходе проверки установлены факты незаконного приобретения омуля, его хранения и продажи.
В частности, выявлен случай оптового приобретения собственником торгового павильона с целью последующей продажи населению нерестового омуля общим весом 324 килограммов.
- В соответствии с заключением ихтиологической экспертизы обнаруженная в магазине рыба относится к пелагической и придонно-глубоководной морфо-экологической группе 4 стадии зрелости (нерестовая), идущей на нерест в Селенгу в 2019 году, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Всего по результатам выезда в ТК «Фортуна», рынок «Стимул», на базу «Молпромсервис» изъято 347 кг нерестового омуля, после чего рыба передана в специализированную организацию на хранение.
Материалы проверки направлены в полицию для возбуждения уголовных дел.
Прокуратура проверила три торговые точки в городе
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