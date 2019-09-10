На пожаре в гипермаркете «Мегатитан» пострадавших нет
С 11.20 часов гипермаркет «Мегатитан» работает в обычном режиме.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в гипермаркете произошло возгорание, причиной которого стала новая хлебопечь.
- Сегодня в 9:20 сработала пожарная сигнализация в гипермаркете «МегаТитан», ул.Ботаническая, 7а. Обнаружено задымление в производственном цехе. Покупатели, сотрудники гипермаркета, фитнес-клуба и ресторана эвакуированы. Пострадавших нет. Оперативно прибыли пожарные расчеты ГУ МЧС РФ по РБ. С 11:20 гипермаркет работает в обычном режиме, - говорится в сообщении ГК «Титан».
В Улан-Удэ «Мегатитан» заработал в обычном режиме
Бизнес, Фото:
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