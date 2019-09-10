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В Улан-Удэ потушили локальный пожар в «Мегатитане»

В Улан-Удэ потушили локальный пожар в «Мегатитане»
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
По информации «Байкал-Daily», возгорание произошло из-за новой хлебопечи

Сегодня на улице Ботаническая в Улан-Удэ произошёл пожар в торговом центре «Мегатитан». Пострадавших нет, посетители и персонал самостоятельно покинули помещение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

- Уже через семь минут после сообщения в пожарную охрану на место происшествия прибыли пожарные расчёты. В первую очередь звенья газодымозащитной службы произвели разведку помещений, а затем приступили к тушению огня, - уточняют в ведомстве.



По оперативным данным, в 10:15 ликвидация открытого горения на площади 25 квадратных метров.

На месте работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике.

Пожар запечатлели на видео проезжавшие мимо горожане. Запись появилась в паблике ves_ulan_ude_.



В ГК «Титан» «Байкал-Daily» сообщили, что причиной локального пожара стала новая хлебопечь.

- Производится экспертиза, по её итогам будем предъявлять претензии производителю – поставщику оборудования. На данный момент пожар потушен, центр начинает работу в обычном режиме, - сообщили в компании.

пожар
 
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