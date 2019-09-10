В Улан-Удэ потушили локальный пожар в «Мегатитане»









По оперативным данным, в 10:15 ликвидация открытого горения на площади 25 квадратных метров.



На месте работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике.



Пожар запечатлели на видео проезжавшие мимо горожане. Запись появилась в паблике ves_ulan_ude_.

Посмотреть эту публикацию в Instagram МЕГАтитан горит время 9:32 Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 9 Сен 2019 в 6:40 PDT



В ГК «Титан» «Байкал-Daily» сообщили, что причиной локального пожара стала новая хлебопечь.



- Производится экспертиза, по её итогам будем предъявлять претензии производителю – поставщику оборудования. На данный момент пожар потушен, центр начинает работу в обычном режиме, - сообщили в компании.

В ГК «Титан» «Байкал-Daily» сообщили, что причиной локального пожара стала новая хлебопечь.- Производится экспертиза, по её итогам будем предъявлять претензии производителю – поставщику оборудования. На данный момент пожар потушен, центр начинает работу в обычном режиме, - сообщили в компании.

По оперативным данным, в 10:15 ликвидация открытого горения на площади 25 квадратных метров.На месте работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике.Пожар запечатлели на видео проезжавшие мимо горожане. Запись появилась в паблике ves_ulan_ude_.

Сегодня на улице Ботаническая в Улан-Удэ произошёл пожар в торговом центре «Мегатитан». Пострадавших нет, посетители и персонал самостоятельно покинули помещение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.- Уже через семь минут после сообщения в пожарную охрану на место происшествия прибыли пожарные расчёты. В первую очередь звенья газодымозащитной службы произвели разведку помещений, а затем приступили к тушению огня, - уточняют в ведомстве.