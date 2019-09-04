Постиранные полотенца сушили на перилах перед парикмахерской
В Улан-Удэ сфотографировали неожиданный способ сушки полотенец парикмахерской, которые развесили прямо на перилах. Фотография появилась в паблике «Аноним 03» и набрала множество негодующих комментариев.
«Вот так салон-парикмахерская сушат полотенца, зафиксированные парикмахерскими зажимами, на грязных перилах в 18 квартале», - подписал снимок автор.
Подписчика паблика высказывали своё негодование.
«Ничосе!!! Как они могли!», «Они перила протёрли», «Жиииееесть!», «Вот и не надо ходить туда», «Я, если честно, думала, что такие полотенца в парикмахерских - прошлый век. Вроде уже одноразовые используют мастера», пишут пользователи Сети.
Стирать бельё в помещении парикмахерской категорически запрещается. Стирать парикмахерское бельё следует в прачечной по специальной технологии с обязательным кипячением и обязательным проглаживанием. Как правило, для этого парикмахерские заключают договора на обслуживание с прачечными.
Чтобы не возиться с прачечными, на сегодня многие мастера используют в работе одноразовые полотенца.
Улан-удэнцев возмутил способ сушки полотенец парикмахерской
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Постиранные полотенца сушили на перилах перед парикмахерской
На базе в Улан-Удэ торговали запрещёнными к ввозу польскими яблоками
4 сентября проходит финальный этап конкурса «Лидеры Улан-Удэ»
Молоко из Кузбасса оказалось фальсифицированным
После прокурорского вмешательства работники получили доплаты и компенсации
Жалоба на необоснованный недопуск перевозчика к торгам не подтвердилась
На станции Улан-Удэ за месяц досмотрено около 400 тонн продукции отечественного производства
Контрафактные вещи из крупного спортмагазина Улан-Удэ уничтожат
Мусоросортировочная станция в Улан-Удэ до этого много лет стояла невостребованной
Предприниматель получил небольшой штраф
Соревнования проходили в Алтайском крае
Радик Фаразутдинов рассказал о системе улучшений по принципу кайдзен
Иркутянин имел задолженность более 8 миллионов рублей
После привлечения к уголовной ответственности руководитель компании заплатил налоги
«Горячая линия» запущена после выявления фальсифицированного молока марки «Тяжин»