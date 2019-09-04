Улан-удэнцев возмутил способ сушки полотенец парикмахерской

Постиранные полотенца сушили на перилах перед парикмахерской



В Улан-Удэ сфотографировали неожиданный способ сушки полотенец парикмахерской, которые развесили прямо на перилах. Фотография появилась в паблике «Аноним 03» и набрала множество негодующих комментариев.



«Вот так салон-парикмахерская сушат полотенца, зафиксированные парикмахерскими зажимами, на грязных перилах в 18 квартале», - подписал снимок автор.



Подписчика паблика высказывали своё негодование.



«Ничосе!!! Как они могли!», «Они перила протёрли», «Жиииееесть!», «Вот и не надо ходить туда», «Я, если честно, думала, что такие полотенца в парикмахерских - прошлый век. Вроде уже одноразовые используют мастера», пишут пользователи Сети.



Стирать бельё в помещении парикмахерской категорически запрещается. Стирать парикмахерское бельё следует в прачечной по специальной технологии с обязательным кипячением и обязательным проглаживанием. Как правило, для этого парикмахерские заключают договора на обслуживание с прачечными.



Чтобы не возиться с прачечными, на сегодня многие мастера используют в работе одноразовые полотенца.

